Tomorrow Serie D - Girone C Football Matches

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Serie D - Girone C Team List

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Legnago Salus

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Treviso

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Clodiense

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Brian Lignano

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Este

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Campodarsego

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Mestre

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Cjarlins Muzane

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Calvi Noale

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Bassano Virtus

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Luparense

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Conegliano

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FC Obermais

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Vigasio

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Altavilla

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Adriese

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San Luigi

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Portogruaro

Serie D - Girone C Stadiums

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Stadio Pier Giovanni Mecchia

Portogruaro, Italy

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Stadio Aldo e Dino Ballarin

Chioggia, Italy

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Stadio Rino Mercante

Bassano del Grappa, Italy

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Stadio Comunale di Vigasio

Vigasio, Italy

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Stadio Luigi Bettinazzi

Adria, Italy

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Stadio Via Rizzolo

Carlino, Italy

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Stadio Mario Sandrini

Legnago, Italy

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Stadio Comunale "Azzurri d'Italia"

Noale, Italy

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Stadio Comunale Via Felluga

Trieste, Italy

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Centro Sportivo Il Gabbiano

Campodarsego, Italy

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Stadio Francesco Baracca

Mestre, Italy

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Stadio Comunale Gianni Casée

San Martino di Lupari, Italy

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Nuovo Stadio Comunale

Este, Italy

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Stadio Guido Teghil

Lignano Sabbiadoro, Italy