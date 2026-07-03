King's Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
King's Cup Team List
Al-Hilal Saudi FC
Al Kholood
Al-Ahli Jeddah
Al-Ittihad FC
Al Khaleej Saihat
Al Shabab
Al-Fateh
Al-Qadisiyah FC
Al Baten
Al Najma
Al Okhdood
Al Riyadh
Al Taawon
Al Zulfi
Al-Hazm
Al-Nassr
Abha
Al Arabi SC
Al Bukayriyah
Al Jabalain
Al Jubail
Al Orubah
Al Taee
Al Wehda Club
Al-Adalah
Al-Ettifaq
Al-Faisaly FC
Al-Fayha
Al-Raed
Damac
Jeddah Club
NEOM
King's Cup Stadiums
Al-Batin FC Stadium
Hafar Al-Batin, Saudi-Arabia
Al Majma'ah Sports City Stadium
Al Majma'ah, Saudi-Arabia
Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium
Al Qatif, Saudi-Arabia
King Abdullah Sports City
Jeddah, Saudi-Arabia
Al Zulfi Stadium
Al Zulfi, Saudi-Arabia
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium
Al Ahsa, Saudi-Arabia
Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Abha, Saudi-Arabia
Department of Education Stadium
Unaizah, Saudi-Arabia
Kingdom Arena
Riyadh, Saudi-Arabia
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Dammam, Saudi-Arabia
Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium
Jeddah, Saudi-Arabia
Al-Amal Club Stadium
Al Bukayriyah, Saudi-Arabia