Live Football (Soccer) Score of King's Cup 2026

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Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

King's Cup Team List

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Al-Hilal Saudi FC

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Al Kholood

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Al-Ahli Jeddah

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Al-Ittihad FC

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Al Khaleej Saihat

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Al Shabab

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Al-Fateh

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Al-Qadisiyah FC

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Al Baten

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Al Najma

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Al Okhdood

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Al Riyadh

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Al Taawon

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Al Zulfi

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Al-Hazm

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Al-Nassr

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Abha

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Al Arabi SC

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Al Bukayriyah

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Al Jabalain

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Al Jubail

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Al Orubah

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Al Taee

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Al Wehda Club

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Al-Adalah

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Al-Ettifaq

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Al-Faisaly FC

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Al-Fayha

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Al-Raed

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Damac

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Jeddah Club

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NEOM

King's Cup Stadiums

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Al-Batin FC Stadium

Hafar Al-Batin, Saudi-Arabia

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Al Majma'ah Sports City Stadium

Al Majma&apos;ah, Saudi-Arabia

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Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium

Al Qatif, Saudi-Arabia

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King Abdullah Sports City

Jeddah, Saudi-Arabia

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Al Zulfi Stadium

Al Zulfi, Saudi-Arabia

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Prince Abdullah bin Jalawi Stadium

Al Ahsa, Saudi-Arabia

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Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Abha, Saudi-Arabia

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Department of Education Stadium

Unaizah, Saudi-Arabia

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Kingdom Arena

Riyadh, Saudi-Arabia

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Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Dammam, Saudi-Arabia

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Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium

Jeddah, Saudi-Arabia

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Al-Amal Club Stadium

Al Bukayriyah, Saudi-Arabia