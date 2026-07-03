Live Football (Soccer) Score of Pro League 2026
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Pro League Team List
Al-Nassr
Al-Hilal Saudi FC
Al-Ahli Jeddah
Al-Qadisiyah FC
Al Taawon
Al-Ittihad FC
Al-Ettifaq
NEOM
Al-Hazm
Al-Fayha
Al Khaleej Saihat
Al-Fateh
Al Kholood
Al Shabab
Damac
Al Riyadh
Al Okhdood
Al Najma
Pro League Stadiums
Al Majma'ah Sports City Stadium
Al Majma'ah, Saudi-Arabia
Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Najran, Saudi-Arabia
King Abdullah Sports City
Jeddah, Saudi-Arabia
Al-Najma Club Stadium
Unaizah, Saudi-Arabia
King Abdullah Sport City Stadium
Buraidah, Saudi-Arabia
Dhamak Club Stadium
Khamis Mushait, Saudi-Arabia
Prince Faisal bin Fahd Stadium
Riyadh, Saudi-Arabia
EGO Stadium
Ad Dammām (Dammam), Saudi-Arabia
Kingdom Arena
Riyadh, Saudi-Arabia
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Dammam, Saudi-Arabia
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium
Al Ahsa, Saudi-Arabia
Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Abha, Saudi-Arabia
Prince Saud bin Jalawi Stadium
Khobar, Saudi-Arabia