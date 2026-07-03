Live Football (Soccer) Score of Pro League 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Pro League Team List

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Al-Nassr

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Al-Hilal Saudi FC

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Al-Ahli Jeddah

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Al-Qadisiyah FC

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Al Taawon

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Al-Ittihad FC

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Al-Ettifaq

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NEOM

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Al-Hazm

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Al-Fayha

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Al Khaleej Saihat

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Al-Fateh

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Al Kholood

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Al Shabab

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Damac

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Al Riyadh

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Al Okhdood

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Al Najma

Pro League Stadiums

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Al Majma'ah Sports City Stadium

Al Majma&apos;ah, Saudi-Arabia

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Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium

Najran, Saudi-Arabia

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King Abdullah Sports City

Jeddah, Saudi-Arabia

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Al-Najma Club Stadium

Unaizah, Saudi-Arabia

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King Abdullah Sport City Stadium

Buraidah, Saudi-Arabia

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Dhamak Club Stadium

Khamis Mushait, Saudi-Arabia

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Prince Faisal bin Fahd Stadium

Riyadh, Saudi-Arabia

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EGO Stadium

Ad Dammām (Dammam), Saudi-Arabia

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Kingdom Arena

Riyadh, Saudi-Arabia

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Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Dammam, Saudi-Arabia

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Prince Abdullah bin Jalawi Stadium

Al Ahsa, Saudi-Arabia

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Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium

Abha, Saudi-Arabia

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Prince Saud bin Jalawi Stadium

Khobar, Saudi-Arabia