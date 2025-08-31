Primera División Femenina Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 31, 2025
04:00 PM
Deportivo de La Coruña W vs FC Levante Badalona
Primera División Femenina
No info
Sep 08, 2025
04:00 PM
Granada vs FC Levante Badalona
Primera División Femenina
No info
Sep 22, 2025
04:00 PM
FC Levante Badalona vs Edf Logrono W
Primera División Femenina
No info
Sep 29, 2025
04:00 PM
FC Levante Badalona vs Real Sociedad W
Primera División Femenina
No info
Oct 06, 2025
04:00 PM
Real Madrid W vs FC Levante Badalona
Primera División Femenina
No info
Oct 13, 2025
04:00 PM
FC Levante Badalona vs Madrid CFF W
Primera División Femenina
No info
Oct 20, 2025
04:00 PM
Granad. Tenerife W vs FC Levante Badalona
Primera División Femenina
No info
May 31, 2026
10:00 AM
Eibar W vs Edf Logrono W
Primera División Femenina
Estadio Municipal de Ipurua, Eibar
May 31, 2026
10:00 AM
Real Madrid W vs Granada
Primera División Femenina
Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid
May 31, 2026
10:00 AM
Real Sociedad W vs Atletico Madrid W
Primera División Femenina
Instalaciones de Zubieta, Lasarte-Oria
May 31, 2026
11:00 AM
Granad. Tenerife W vs Deportivo de La Coruña W
Primera División Femenina
Football Field Adeje, Adeje
May 31, 2026
02:00 PM
Athletic Club W vs Alhama W
Primera División Femenina
Lezama Facilities, Lezama
May 31, 2026
02:00 PM
Espanyol W vs Sevilla W
Primera División Femenina
Ciutat Esportiva Dani Jarque, Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós)
May 31, 2026
02:00 PM
Madrid CFF W vs Barcelona W
Primera División Femenina
Estadio Fernando Torres, Fuenlabrada
May 31, 2026
02:00 PM
Levante W vs FC Levante Badalona
Primera División Femenina
Ciudad Deportiva de Bunol, Bunol
Primera División Femenina Team List
Barcelona W
Real Madrid W
Real Sociedad W
Atletico Madrid W
Granad. Tenerife W
Granada
Sevilla W
Madrid CFF W
Athletic Club W
FC Levante Badalona
Deportivo de La Coruña W
Espanyol W
Eibar W
Edf Logrono W
Alhama W
Levante W
Primera División Femenina Stadiums
Estadio La Isla
Logroño, Spain
Estadio Alfredo Di Stéfano
Madrid, Spain
Ciudad Deportiva del Granada CF
Granada, Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
Eibar, Spain
Estadio Fernando Torres
Fuenlabrada, Spain
Estadi Johan Cruyff
Sant Joan Despí, Spain
Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1
Buñol, Spain
Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, Spain
Estadio Jesús Navas
Sevilla, Spain
Estadi Municipal de Badalona
Badalona, Spain
Campo José Luis Orbegozo
Donostia-San Sebastián, Spain
Campo Municipal de Fútbol José Kubala
Alhama de Murcia, Spain
Ciutat Esportiva Dani Jarque
Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós), Spain
Ciudad Deportiva de Abegondo
A Coruña (La Coruña), Spain
Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Spain
Instalaciones de Lezama Campo 2
Lezama, Spain