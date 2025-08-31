Primera División Femenina Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 31, 2025

04:00 PM

No info

Sep 08, 2025

04:00 PM

Granada vs FC Levante Badalona

Primera División Femenina

No info

Sep 22, 2025

04:00 PM

FC Levante Badalona vs Edf Logrono W

Primera División Femenina

No info

Sep 29, 2025

04:00 PM

FC Levante Badalona vs Real Sociedad W

Primera División Femenina

No info

Oct 06, 2025

04:00 PM

Real Madrid W vs FC Levante Badalona

Primera División Femenina

No info

Oct 13, 2025

04:00 PM

FC Levante Badalona vs Madrid CFF W

Primera División Femenina

No info

Oct 20, 2025

04:00 PM

No info

May 31, 2026

10:00 AM

Eibar W vs Edf Logrono W

Primera División Femenina

Estadio Municipal de Ipurua, Eibar

May 31, 2026

10:00 AM

Real Madrid W vs Granada

Primera División Femenina

Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid

May 31, 2026

10:00 AM

Real Sociedad W vs Atletico Madrid W

Primera División Femenina

Instalaciones de Zubieta, Lasarte-Oria

May 31, 2026

11:00 AM

Football Field Adeje, Adeje

May 31, 2026

02:00 PM

Athletic Club W vs Alhama W

Primera División Femenina

Lezama Facilities, Lezama

May 31, 2026

02:00 PM

Espanyol W vs Sevilla W

Primera División Femenina

Ciutat Esportiva Dani Jarque, Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós)

May 31, 2026

02:00 PM

Madrid CFF W vs Barcelona W

Primera División Femenina

Estadio Fernando Torres, Fuenlabrada

May 31, 2026

02:00 PM

Levante W vs FC Levante Badalona

Primera División Femenina

Ciudad Deportiva de Bunol, Bunol

Primera División Femenina Team List

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Barcelona W

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Real Madrid W

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Real Sociedad W

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Atletico Madrid W

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Granad. Tenerife W

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Granada

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Sevilla W

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Madrid CFF W

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Athletic Club W

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FC Levante Badalona

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Deportivo de La Coruña W

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Espanyol W

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Eibar W

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Edf Logrono W

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Alhama W

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Levante W

Primera División Femenina Stadiums

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Estadio La Isla

Logroño, Spain

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Estadio Alfredo Di Stéfano

Madrid, Spain

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Ciudad Deportiva del Granada CF

Granada, Spain

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Estadio Municipal de Ipurúa

Eibar, Spain

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Estadio Fernando Torres

Fuenlabrada, Spain

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Estadi Johan Cruyff

Sant Joan Despí, Spain

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Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1

Buñol, Spain

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Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, Spain

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Estadio Jesús Navas

Sevilla, Spain

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Estadi Municipal de Badalona

Badalona, Spain

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Campo José Luis Orbegozo

Donostia-San Sebastián, Spain

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Campo Municipal de Fútbol José Kubala

Alhama de Murcia, Spain

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Ciutat Esportiva Dani Jarque

Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós), Spain

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Ciudad Deportiva de Abegondo

A Coruña (La Coruña), Spain

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Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz

Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Spain

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Instalaciones de Lezama Campo 2

Lezama, Spain