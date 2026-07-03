Live Football (Soccer) Score of Primera División Femenina 2026
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Primera División Femenina Team List
Barcelona W
Real Madrid W
Real Sociedad W
Atletico Madrid W
Granad. Tenerife W
Granada
Sevilla W
Madrid CFF W
Athletic Club W
FC Levante Badalona
Deportivo de La Coruña W
Espanyol W
Eibar W
Edf Logrono W
Alhama W
Levante W
Primera División Femenina Stadiums
Estadio La Isla
Logroño, Spain
Estadio Alfredo Di Stéfano
Madrid, Spain
Ciudad Deportiva del Granada CF
Granada, Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
Eibar, Spain
Estadio Fernando Torres
Fuenlabrada, Spain
Estadi Johan Cruyff
Sant Joan Despí, Spain
Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1
Buñol, Spain
Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares
Alcalá de Henares, Spain
Estadio Jesús Navas
Sevilla, Spain
Estadi Municipal de Badalona
Badalona, Spain
Campo José Luis Orbegozo
Donostia-San Sebastián, Spain
Campo Municipal de Fútbol José Kubala
Alhama de Murcia, Spain
Ciutat Esportiva Dani Jarque
Sant Adrià de Besòs (San Adrián de Besós), Spain
Ciudad Deportiva de Abegondo
A Coruña (La Coruña), Spain
Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Spain
Instalaciones de Lezama Campo 2
Lezama, Spain