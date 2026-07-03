Spain Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Segunda División RFEF - Play-offs 2025May 09, 2026May 31, 2026
Supercopa Femenina 2025Jan 20, 2026Jan 24, 2026
Super Cup 2025Jan 07, 2026Jan 11, 2026
Copa del Rey 2025Sep 27, 2025Apr 18, 2026
Copa Federacion 2025Sep 10, 2025Nov 08, 2025
Segunda División RFEF - Group 5 2025Sep 07, 2025May 03, 2026
Tercera División RFEF - Group 11 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 13 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 16 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 17 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 6 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 8 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 9 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 7 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 1 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 2 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 3 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 4 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 5 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 14 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 18 2025Sep 06, 2025Jun 07, 2026
Segunda División RFEF - Group 1 2025Sep 06, 2025May 03, 2026
Segunda División RFEF - Group 2 2025Sep 06, 2025May 03, 2026
Segunda División RFEF - Group 3 2025Sep 06, 2025May 03, 2026
Segunda División RFEF - Group 4 2025Sep 06, 2025May 03, 2026
Tercera División RFEF - Group 10 2025Sep 05, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 12 2025Sep 05, 2025Jun 07, 2026
Tercera División RFEF - Group 15 2025Sep 05, 2025Jun 07, 2026
Primera División Femenina 2025Aug 30, 2025May 31, 2026
Primera División RFEF - Group 1 2025Aug 29, 2025May 24, 2026
Primera División RFEF - Group 2 2025Aug 29, 2025May 24, 2026
La Liga 2025Aug 15, 2025May 24, 2026
Segunda División 2025Aug 15, 2025May 31, 2026
Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs 2024May 17, 2025Jun 22, 2025

Primera División RFEF - Group 4 2020

Oct 18, 2020May 23, 2021

Primera División RFEF - Group 3 2020

Oct 17, 2020May 23, 2021

Primera División RFEF - Group 5 2020

Oct 17, 2020May 23, 2021
Primera División RFEF - Play Offs 2025Jan 01, 1970Jan 01, 1970