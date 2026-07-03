|Name
|Start date
|End date
|Segunda División RFEF - Play-offs 2025
|May 09, 2026
|May 31, 2026
|Supercopa Femenina 2025
|Jan 20, 2026
|Jan 24, 2026
|Super Cup 2025
|Jan 07, 2026
|Jan 11, 2026
|Copa del Rey 2025
|Sep 27, 2025
|Apr 18, 2026
|Copa Federacion 2025
|Sep 10, 2025
|Nov 08, 2025
|Segunda División RFEF - Group 5 2025
|Sep 07, 2025
|May 03, 2026
|Tercera División RFEF - Group 11 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 13 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 16 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 17 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 6 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 8 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 9 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 7 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 1 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 2 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 3 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 4 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 5 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 14 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 18 2025
|Sep 06, 2025
|Jun 07, 2026
|Segunda División RFEF - Group 1 2025
|Sep 06, 2025
|May 03, 2026
|Segunda División RFEF - Group 2 2025
|Sep 06, 2025
|May 03, 2026
|Segunda División RFEF - Group 3 2025
|Sep 06, 2025
|May 03, 2026
|Segunda División RFEF - Group 4 2025
|Sep 06, 2025
|May 03, 2026
|Tercera División RFEF - Group 10 2025
|Sep 05, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 12 2025
|Sep 05, 2025
|Jun 07, 2026
|Tercera División RFEF - Group 15 2025
|Sep 05, 2025
|Jun 07, 2026
|Primera División Femenina 2025
|Aug 30, 2025
|May 31, 2026
|Primera División RFEF - Group 1 2025
|Aug 29, 2025
|May 24, 2026
|Primera División RFEF - Group 2 2025
|Aug 29, 2025
|May 24, 2026
|La Liga 2025
|Aug 15, 2025
|May 24, 2026
|Segunda División 2025
|Aug 15, 2025
|May 31, 2026
|Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs 2024
|May 17, 2025
|Jun 22, 2025
Primera División RFEF - Group 4 2020
|Oct 18, 2020
|May 23, 2021
Primera División RFEF - Group 3 2020
|Oct 17, 2020
|May 23, 2021
Primera División RFEF - Group 5 2020
|Oct 17, 2020
|May 23, 2021
|Primera División RFEF - Play Offs 2025
|Jan 01, 1970
|Jan 01, 1970