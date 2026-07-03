Live Football (Soccer) Score of Segunda División RFEF - Group 5 2026

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Segunda División RFEF - Group 5 Team List

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Rayo Majadahonda

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SS Reyes

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CD Coria

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Getafe II

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Conquense

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Tenerife II

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RSD Alcalá

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Orihuela

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Intercity

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Navalcarnero

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Las Palmas II

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Elche II

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Fuenlabrada

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Quintanar del Rey

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Real Madrid III

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Rayo Vallecano II

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Colonia Moscardó

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Socuéllamos

Segunda División RFEF - Group 5 Stadiums

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Miniestadio Cerro del Espino

Majadahonda, Spain

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Estadio Román Valero

Madrid, Spain

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Anexo Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

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Estadio Municipal La Fuensanta

Cuenca, Spain

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Ciudad Real Madrid Campo 3

Madrid, Spain

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Estadio Fernando Torres

Fuenlabrada, Spain

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Estadio Paquito Jiménez

Socuéllamos, Spain

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Ciudad Deportiva Antonio Solana

Alicante, Spain

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Estadio La Isla

Coria, Spain

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Estadio San Marcos

Quintanar del Rey, Spain

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Estadio Municipal Los Arcos

Orihuela, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera

San Sebastián de los Reyes, Spain

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Estadio Municipal Virgen del Val

Alcalá de Henares, Spain