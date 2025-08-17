Segunda División Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 17, 2025
03:00 PM
Las Palmas vs FC Andorra
Segunda División
Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
Aug 24, 2025
03:00 PM
Zaragoza vs FC Andorra
Segunda División
No info
Aug 31, 2025
03:00 PM
FC Andorra vs Burgos
Segunda División
Estadi Nacional, Andorra la Vella
Sep 07, 2025
03:00 PM
Eibar vs FC Andorra
Segunda División
Estadio Municipal de Ipurúa, Eibar
Sep 21, 2025
03:00 PM
FC Andorra vs Mirandes
Segunda División
Estadi Nacional, Andorra la Vella
Sep 28, 2025
03:00 PM
Racing Santander vs FC Andorra
Segunda División
Campos de Sport de El Sardinero, Santander
May 30, 2026
02:15 PM
AD Ceuta FC vs Albacete
Segunda División
Estadio Municipal Alfonso Murube, Ceuta
May 30, 2026
02:15 PM
Real Sociedad II vs Cultural Leonesa
Segunda División
Zubieta Real Sociedad, Donostia-San Sebastián
May 30, 2026
07:00 PM
Granada CF vs Sporting Gijon
Segunda División
Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada
May 31, 2026
04:30 PM
Zaragoza vs Malaga
Segunda División
Ibercaja Stadium, Zaragoza
May 31, 2026
04:30 PM
Racing Santander vs Cadiz
Segunda División
Estadio El Sardinero, Santander
May 31, 2026
04:30 PM
Almeria vs Valladolid
Segunda División
UD Almería Stadium, Almería
May 31, 2026
04:30 PM
Castellón vs Eibar
Segunda División
Estadio Municipal de Castalia, Castellón de la Plana
May 31, 2026
04:30 PM
Deportivo La Coruna vs Las Palmas
Segunda División
Estadio Municipal de Riazor, A Coruña (La Coruña)
May 31, 2026
04:30 PM
Burgos vs FC Andorra
Segunda División
Estadio Municipal de El Plantío, Burgos
May 31, 2026
07:00 PM
Cordoba vs Huesca
Segunda División
Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba
May 31, 2026
07:00 PM
Leganes vs Mirandes
Segunda División
Estadio Municipal de Butarque, Leganes
Segunda División Team List
Racing Santander
Deportivo La Coruna
Almeria
Las Palmas
Castellón
Malaga
Eibar
Burgos
Sporting Gijon
Albacete
Cordoba
AD Ceuta FC
FC Andorra
Granada CF
Real Sociedad II
Valladolid
Cadiz
Leganes
Mirandes
Huesca
Cultural Leonesa
Zaragoza
Segunda División Stadiums
Estadio de Mendizorroza
Vitoria-Gasteiz, Spain
Estadio Municipal de Anduva
Miranda de Ebro, Spain
Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Estadio Municipal de Ipurúa
Eibar, Spain
Estadio Nuevo Los Cármenes
Granada, Spain
Estadio Municipal de El Plantío
Burgos, Spain
Estadio Carlos Belmonte
Albacete, Spain
Campo José Luis Orbegozo
Donostia-San Sebastián, Spain
Estadio Nuevo Arcángel
Córdoba, Spain
Estadio Abanca-Riazor
La Coruña, Spain
Campos de Sport de El Sardinero
Santander, Spain
Estadio Municipal Reino de León
León, Spain
Estadi Nacional
Andorra la Vella, Andorra
Estadio Municipal José Zorrilla
Valladolid, Spain
Estadio Nuevo Mirandilla
Cádiz, Spain
Estadio La Rosaleda
Málaga, Spain
Estadio El Alcoraz
Huesca, Spain
Estadio Municipal Alfonso Murube
Ceuta, Spain
Estadio Municipal de Butarque
Leganés, Spain