Segunda División Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 17, 2025

03:00 PM

Las Palmas vs FC Andorra

Segunda División

Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria

Aug 24, 2025

03:00 PM

Zaragoza vs FC Andorra

Segunda División

No info

Aug 31, 2025

03:00 PM

FC Andorra vs Burgos

Segunda División

Estadi Nacional, Andorra la Vella

Sep 07, 2025

03:00 PM

Eibar vs FC Andorra

Segunda División

Estadio Municipal de Ipurúa, Eibar

Sep 21, 2025

03:00 PM

FC Andorra vs Mirandes

Segunda División

Estadi Nacional, Andorra la Vella

Sep 28, 2025

03:00 PM

Campos de Sport de El Sardinero, Santander

May 30, 2026

02:15 PM

AD Ceuta FC vs Albacete

Segunda División

Estadio Municipal Alfonso Murube, Ceuta

May 30, 2026

02:15 PM

Zubieta Real Sociedad, Donostia-San Sebastián

May 30, 2026

07:00 PM

Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada

May 31, 2026

04:30 PM

Zaragoza vs Malaga

Segunda División

Ibercaja Stadium, Zaragoza

May 31, 2026

04:30 PM

Racing Santander vs Cadiz

Segunda División

Estadio El Sardinero, Santander

May 31, 2026

04:30 PM

Almeria vs Valladolid

Segunda División

UD Almería Stadium, Almería

May 31, 2026

04:30 PM

Castellón vs Eibar

Segunda División

Estadio Municipal de Castalia, Castellón de la Plana

May 31, 2026

04:30 PM

Estadio Municipal de Riazor, A Coruña (La Coruña)

May 31, 2026

04:30 PM

Burgos vs FC Andorra

Segunda División

Estadio Municipal de El Plantío, Burgos

May 31, 2026

07:00 PM

Cordoba vs Huesca

Segunda División

Estadio Nuevo Arcángel, Córdoba

May 31, 2026

07:00 PM

Leganes vs Mirandes

Segunda División

Estadio Municipal de Butarque, Leganes

Segunda División Team List

image

Racing Santander

image

Deportivo La Coruna

image

Almeria

image

Las Palmas

image

Castellón

image

Malaga

image

Eibar

image

Burgos

image

Sporting Gijon

image

Albacete

image

Cordoba

image

AD Ceuta FC

image

FC Andorra

image

Granada CF

image

Real Sociedad II

image

Valladolid

image

Cadiz

image

Leganes

image

Mirandes

image

Huesca

image

Cultural Leonesa

image

Zaragoza

Segunda División Stadiums

image

Estadio de Mendizorroza

Vitoria-Gasteiz, Spain

image

Estadio Municipal de Anduva

Miranda de Ebro, Spain

image

Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

image

Estadio Municipal de Ipurúa

Eibar, Spain

image

Estadio Nuevo Los Cármenes

Granada, Spain

image

Estadio Municipal de El Plantío

Burgos, Spain

image

Estadio Carlos Belmonte

Albacete, Spain

image

Campo José Luis Orbegozo

Donostia-San Sebastián, Spain

image

Estadio Nuevo Arcángel

Córdoba, Spain

image

Estadio Abanca-Riazor

La Coruña, Spain

image

Campos de Sport de El Sardinero

Santander, Spain

image

Estadio Municipal Reino de León

León, Spain

image

Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra

image

Estadio Municipal José Zorrilla

Valladolid, Spain

image

Estadio Nuevo Mirandilla

Cádiz, Spain

image

Estadio La Rosaleda

Málaga, Spain

image

Estadio El Alcoraz

Huesca, Spain

image

Estadio Municipal Alfonso Murube

Ceuta, Spain

image

Estadio Municipal de Butarque

Leganés, Spain