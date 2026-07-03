Live Football (Soccer) Score of Segunda División 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Segunda División Team List

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Racing Santander

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Deportivo La Coruna

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Almeria

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Las Palmas

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Castellón

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Malaga

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Eibar

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Burgos

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Sporting Gijon

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Albacete

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Cordoba

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AD Ceuta FC

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FC Andorra

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Granada CF

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Real Sociedad II

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Valladolid

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Cadiz

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Leganes

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Mirandes

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Huesca

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Cultural Leonesa

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Zaragoza

Segunda División Stadiums

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Estadio de Mendizorroza

Vitoria-Gasteiz, Spain

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Estadio Municipal de Anduva

Miranda de Ebro, Spain

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Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

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Estadio Municipal de Ipurúa

Eibar, Spain

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Estadio Nuevo Los Cármenes

Granada, Spain

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Estadio Municipal de El Plantío

Burgos, Spain

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Estadio Carlos Belmonte

Albacete, Spain

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Campo José Luis Orbegozo

Donostia-San Sebastián, Spain

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Estadio Nuevo Arcángel

Córdoba, Spain

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Estadio Abanca-Riazor

La Coruña, Spain

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Campos de Sport de El Sardinero

Santander, Spain

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Estadio Municipal Reino de León

León, Spain

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Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra

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Estadio Municipal José Zorrilla

Valladolid, Spain

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Estadio Nuevo Mirandilla

Cádiz, Spain

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Estadio La Rosaleda

Málaga, Spain

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Estadio El Alcoraz

Huesca, Spain

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Estadio Municipal Alfonso Murube

Ceuta, Spain

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Estadio Municipal de Butarque

Leganés, Spain