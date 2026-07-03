Yesterday Tercera División RFEF - Group 13 Football Matches

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Tercera División RFEF - Group 13 Team List

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Cieza

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Real Murcia II

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Olímpico Totana

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Unión Molinense

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Mazarrón FC

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Águilas II

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Atlético Pulpileño

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UCAM Murcia II

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SFC Minerva

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Bala Azul

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Cartagena LU II

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Balsicas Atlético

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Santomera

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Santa Cruz

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Muleño

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El Palmar

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UD Caravaca

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Yeclano II

Tercera División RFEF - Group 13 Stadiums

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Estadio Municipal de Mazarrón

Mazarrón, Spain

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Estadio Juan Cayuela

Totana, Spain

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Escuela de Fútbol Ciudad Jardín

Cartagena, Spain

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Polideportivo Municipal El Palmar

El Palmar, Spain

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Estadio de La Arboleja

Cieza, Spain

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Estadio Municipal de Mula

Mula, Spain

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Estadio Municipal La Constitución

Yecla, Spain

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Estadio San Miguel

Pulpí, Spain

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Estadio El Rubial

Águilas, Spain

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Estadio Municipal de Llano de Brujas

Llano de Brujas, Spain

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Estadio El Mayayo

Sangonera la Verde, Spain

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Estadio El Limonar

Santomera, Spain

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Estadio Municipal Sánchez Cánovas

Molina de Segura, Spain

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Estadio Campus Universitario

Murcia, Spain

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Campo Municipal El Secante

Alumbres, Spain