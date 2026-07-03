Yesterday Tercera División RFEF - Group 13 Football Matches
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 13 Team List
Cieza
Real Murcia II
Olímpico Totana
Unión Molinense
Mazarrón FC
Águilas II
Atlético Pulpileño
UCAM Murcia II
SFC Minerva
Bala Azul
Cartagena LU II
Balsicas Atlético
Santomera
Santa Cruz
Muleño
El Palmar
UD Caravaca
Yeclano II
Tercera División RFEF - Group 13 Stadiums
Estadio Municipal de Mazarrón
Mazarrón, Spain
Estadio Juan Cayuela
Totana, Spain
Escuela de Fútbol Ciudad Jardín
Cartagena, Spain
Polideportivo Municipal El Palmar
El Palmar, Spain
Estadio de La Arboleja
Cieza, Spain
Estadio Municipal de Mula
Mula, Spain
Estadio Municipal La Constitución
Yecla, Spain
Estadio San Miguel
Pulpí, Spain
Estadio El Rubial
Águilas, Spain
Estadio Municipal de Llano de Brujas
Llano de Brujas, Spain
Estadio El Mayayo
Sangonera la Verde, Spain
Estadio El Limonar
Santomera, Spain
Estadio Municipal Sánchez Cánovas
Molina de Segura, Spain
Estadio Campus Universitario
Murcia, Spain
Campo Municipal El Secante
Alumbres, Spain