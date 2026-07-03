Live Football (Soccer) Score of Tercera División RFEF - Group 2 2026
Today Matches
Matches not found
Tomorrow Matches
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 2 Team List
Llanera
Covadonga
Sporting Gijón II
Caudal
Mosconia
L'Entregu
San Martín
Ceares
Praviano
Siero
Llanes
Colunga
Tuilla
Gijón Industrial
Lenense
Avilés Stadium
Navarro
Real Titánico
Tercera División RFEF - Group 2 Stadiums
Campo Muro de Zaro
Avilés, Spain
Estadio Santa Catalina
Pravia, Spain
Estadio Marqués de La Vega de Anzo
Grado, Asturias, Spain
Estadio Santianes
Colunga, Spain
Estadio La Cruz
Gijón, Spain
Estadio Juan Antonio Alvarez Rabanal
Oviedo, Spain
Estadio El Candín
Tuilla, Spain
Estadio De Fútbol Las Tolvas
Pola de Laviana, Spain
Escuela de Fútbol de Mareo
Gijón, Spain
Estadio El Bayu
Pola de Siero, Spain
Campo Municipal de Fútbol Pepe Quimarán
Llanera, Spain
Estadio Santa Cruz
Gijón, Spain
Estadio San José
Llanes, Spain
Estadio Tabiella
Avilés, Spain
Estadio Nuevo Nalón
El Entrego, Spain
Estadio El Florán
San Martín del Rey Aurelio, Spain
Estadio Municipal Hermanos Antuña
Mieres del Camino, Spain