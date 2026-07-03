Yesterday Tercera División RFEF - Group 9 Football Matches
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 9 Team List
Motril
Mijas Las Lagunas
Arenas Armilla
Torre del Mar
Ciudad de Torredonjimeno
Atlético Porcuna
UD San Pedro
Marbelli
Huétor Vega
Torreperogil
Granada II
Alhaurino
Mancha Real
Martos
Huétor Tájar
Churriana Vega
El Palo
UD Melilla II
Tercera División RFEF - Group 9 Stadiums
Estadio Municipal Miguel Moranto
Huétor Tájar, Spain
Ciudad Deportiva del Granada CF
Granada, Spain
Estadio Las Viñas
Huétor Vega, Spain
Estadio Chamorro Martinez
Martos, Spain
Estadio Nuevo Municipal
Armilla, Spain
Estadio La Espiguera
Melilla, Spain
Estadio Municipal Miguel Fijones
Alhaurín el Grande, Spain
Estadio Juan Manuel Azuaga
Torre del Mar, Spain
Estadio Matías Prats
Torredonjimeno, Spain
Estadio Polideportivo La Juventud
Mancha Real, Spain
Estadio Escribano Castilla
Motril, Spain
Polideportivo Municipal Abdon Martínez Fariñas
Torreperogil, Spain
Estadio San Ignacio
Málaga, Spain
Estadio Municipal
San Pedro de Alcántara, Spain
Estadio Municipal San Benito
Porcuna, Spain