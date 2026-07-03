Live Football (Soccer) Score of 2. Lig 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

2. Lig Team List

image

Bursaspor

image

Batman Petrolspor

image

Elazığspor

image

Muğlaspor

image

Aliağa FAŞ

image

Mardin 1969

image

Kahramanmaraş İstiklal Spor

image

Adana 01 FK

image

Muş Sport Klübü

image

Şanlıurfaspor

image

Ankaragücü

image

İnegölspor

image

İskenderunspor

image

Isparta 32 Spor

image

Güzide Gebzespor

image

Beyoğlu Yeni Çarşı

image

Ankaraspor

image

1461 Trabzon FK

image

24 Erzincanspor

image

Ankara Demirspor

image

Arnavutköy Belediyespor

image

Menemen FK

image

68 Aksaray Belediyespor

image

Karacabey Belediyespor

image

Kastamonuspor

image

Fethiyespor

image

Erbaaspor

image

Altınordu

image

Beykoz Anadolu

image

Kırklarelispor

image

Somaspor

image

Kepezspor

image

Karaman FK

image

Bucaspor 1928

image

Yeni Mersin Idmanyurdu

image

Yeni Malatyaspor

image

Adanaspor

2. Lig Stadiums

image

15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu

Sincan, Turkey

image

Maltepe Hasan Polat Stadı

İstanbul, Turkey

image

Muş Şehir Stadı

Muş, Turkey

image

Kırıkhan İlçe Stadyumu

Kırıkhan, Turkey

image

Elaziğ Atatürk Stadyumu

Elaziğ, Turkey

image

21 Kasım Şehir Stadyumu

Mardin, Turkey

image

Ortahisar Yavuz Selim Stadı

Trabzon, Turkey

image

15 Temmuz Stadı

İstanbul, Turkey

image

Yeni Adana Stadyumu

Adana, Turkey

image

Fethiye İlçe Stadyumu

Fethiye, Turkey

image

Isparta Atatürk Şehir Stadyumu

Isparta, Turkey

image

Erbaa İlçe Stadyumu

Erbaa, Turkey

image

Yeni Malatya Stadyumu

Malatya, Turkey

image

Eryaman Stadyumu

Ankara, Turkey

image

Yeni Karaman Stadyumu

Karaman, Turkey

image

Soma Atatürk Stadyumu

Soma, Turkey

image

Hasan Doğan Stadyumu

Antalya, Turkey

image

Kırklareli Atatürk Stadyumu

Kırklareli, Turkey

image

Dağılgan Stadyumu

Aksaray, Turkey

image

Bolluca Stadı

Arnavutköy, Turkey

image

Kastamonu Gazi Stadyumu

Kastamonu, Turkey

image

13 Şubat Şehir Stadyumu

Erzincan, Turkey

image

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu

Şanlıurfa, Turkey

image

İnegöl İlçe Stadyumu

İnegöl, Turkey

image

Muğla Atatürk Stadyumu

Muğla, Turkey

image

Mersin Stadyumu

Mersin, Turkey

image

Yeni Buca Stadı

İzmir, Turkey

image

Aliağa Şehir Stadyumu

Aliağa, Turkey