Live Football (Soccer) Score of 2. Lig 2026
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2. Lig Team List
Bursaspor
Batman Petrolspor
Elazığspor
Muğlaspor
Aliağa FAŞ
Mardin 1969
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Adana 01 FK
Muş Sport Klübü
Şanlıurfaspor
Ankaragücü
İnegölspor
İskenderunspor
Isparta 32 Spor
Güzide Gebzespor
Beyoğlu Yeni Çarşı
Ankaraspor
1461 Trabzon FK
24 Erzincanspor
Ankara Demirspor
Arnavutköy Belediyespor
Menemen FK
68 Aksaray Belediyespor
Karacabey Belediyespor
Kastamonuspor
Fethiyespor
Erbaaspor
Altınordu
Beykoz Anadolu
Kırklarelispor
Somaspor
Kepezspor
Karaman FK
Bucaspor 1928
Yeni Mersin Idmanyurdu
Yeni Malatyaspor
Adanaspor
2. Lig Stadiums
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu
Sincan, Turkey
Maltepe Hasan Polat Stadı
İstanbul, Turkey
Muş Şehir Stadı
Muş, Turkey
Kırıkhan İlçe Stadyumu
Kırıkhan, Turkey
Elaziğ Atatürk Stadyumu
Elaziğ, Turkey
21 Kasım Şehir Stadyumu
Mardin, Turkey
Ortahisar Yavuz Selim Stadı
Trabzon, Turkey
15 Temmuz Stadı
İstanbul, Turkey
Yeni Adana Stadyumu
Adana, Turkey
Fethiye İlçe Stadyumu
Fethiye, Turkey
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu
Isparta, Turkey
Erbaa İlçe Stadyumu
Erbaa, Turkey
Yeni Malatya Stadyumu
Malatya, Turkey
Eryaman Stadyumu
Ankara, Turkey
Yeni Karaman Stadyumu
Karaman, Turkey
Soma Atatürk Stadyumu
Soma, Turkey
Hasan Doğan Stadyumu
Antalya, Turkey
Kırklareli Atatürk Stadyumu
Kırklareli, Turkey
Dağılgan Stadyumu
Aksaray, Turkey
Bolluca Stadı
Arnavutköy, Turkey
Kastamonu Gazi Stadyumu
Kastamonu, Turkey
13 Şubat Şehir Stadyumu
Erzincan, Turkey
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu
Şanlıurfa, Turkey
İnegöl İlçe Stadyumu
İnegöl, Turkey
Muğla Atatürk Stadyumu
Muğla, Turkey
Mersin Stadyumu
Mersin, Turkey
Yeni Buca Stadı
İzmir, Turkey
Aliağa Şehir Stadyumu
Aliağa, Turkey