3. Lig - Group 1 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
3. Lig - Group 1 Team List
İnegöl Kafkas Gençlik
Çorluspor 1947
Küçükçekmece Sinopspor
Etimesgut SK
Bursa Yıldırımspor
Silivrispor
Beykoz İshaklıspor
Yalova Yeşilovaspor
Nilüfer Belediye
Galata
Kartal Bulvarspor
Çankaya FK
Kestel Çilek
İnkılapspor
1926 Polatlı Belediye
Edirnespor
3. Lig - Group 1 Stadiums
Alemdağ Stadyumu
İstanbul, Turkey
Mimar Kubilay Köse Stadyumu
İstanbul, Turkey
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Etimesgut, Turkey
General Basri Saran Stadyumu
Çorlu, Turkey
Silivri Stadyumu
İstanbul, Turkey
Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Bursa, Turkey
25 Kasım Stadyumu
Edirne, Turkey
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
Velimeşe, Turkey
Bolluca Stadı
Arnavutköy, Turkey
İnegöl İlçe Stadyumu
İnegöl, Turkey
Tunca Futbol Sahası
Edirne, Turkey
Osmanlı Stadı
Ankara, Turkey
İbrahim Yazıcı Stadyumu
Bursa, Turkey
Yalova Atatürk Stadyumu
Yalova, Turkey