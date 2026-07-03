Live Football (Soccer) Score of 3. Lig - Group 1 2026

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Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

3. Lig - Group 1 Team List

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İnegöl Kafkas Gençlik

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Çorluspor 1947

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Küçükçekmece Sinopspor

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Etimesgut SK

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Bursa Yıldırımspor

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Silivrispor

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Beykoz İshaklıspor

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Yalova Yeşilovaspor

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Nilüfer Belediye

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Galata

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Kartal Bulvarspor

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Çankaya FK

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Kestel Çilek

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İnkılapspor

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1926 Polatlı Belediye

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Edirnespor

3. Lig - Group 1 Stadiums

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Alemdağ Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Mimar Kubilay Köse Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Etimesgut, Turkey

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General Basri Saran Stadyumu

Çorlu, Turkey

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Silivri Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Bursa, Turkey

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25 Kasım Stadyumu

Edirne, Turkey

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Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

Velimeşe, Turkey

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Bolluca Stadı

Arnavutköy, Turkey

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İnegöl İlçe Stadyumu

İnegöl, Turkey

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Tunca Futbol Sahası

Edirne, Turkey

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Osmanlı Stadı

Ankara, Turkey

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İbrahim Yazıcı Stadyumu

Bursa, Turkey

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Yalova Atatürk Stadyumu

Yalova, Turkey