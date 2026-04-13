Major League Soccer Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 13, 2026
01:00 AM
Seattle Sounders vs Real Salt Lake
Major League Soccer
Lumen Field
May 06, 2026
11:30 PM
New York City FC vs Los Angeles FC
Major League Soccer
Yankee Stadium
Jul 16, 2026
11:30 PM
CF Montreal vs Toronto FC
Major League Soccer
Saputo Stadium
Jul 17, 2026
12:30 AM
Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps
Major League Soccer
Soldier Field
Jul 17, 2026
12:30 AM
St. Louis City vs Sporting Kansas City
Major League Soccer
CITYPARK
Jul 17, 2026
02:30 AM
Seattle Sounders vs Portland Timbers
Major League Soccer
Lumen Field
Jul 18, 2026
12:00 AM
Nashville SC vs Atlanta United FC
Major League Soccer
Geodis Park
Jul 18, 2026
02:45 AM
Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC
Major League Soccer
Dignity Health Sports Park
Jul 22, 2026
11:30 PM
Inter Miami vs Chicago Fire
Major League Soccer
Nu Stadium
Jul 22, 2026
11:30 PM
FC Cincinnati vs Vancouver Whitecaps
Major League Soccer
TQL Stadium
Jul 22, 2026
11:30 PM
Columbus Crew vs New York City FC
Major League Soccer
ScottsMiracle-Gro Field
Jul 22, 2026
11:30 PM
Philadelphia Union vs New York Red Bulls
Major League Soccer
Subaru Park
Jul 22, 2026
11:30 PM
New England Revolution vs Toronto FC
Major League Soccer
Gillette Stadium
Jul 23, 2026
12:15 AM
Charlotte vs Atlanta United FC
Major League Soccer
Bank of America Stadium
Jul 23, 2026
12:30 AM
Austin vs Seattle Sounders
Major League Soccer
Q2 Stadium
Jul 23, 2026
12:30 AM
Nashville SC vs CF Montreal
Major League Soccer
Geodis Park
Jul 23, 2026
12:30 AM
Sporting Kansas City vs Minnesota United FC
Major League Soccer
No info
Jul 23, 2026
12:30 AM
Houston Dynamo vs DC United
Major League Soccer
Shell Energy Stadium
Jul 23, 2026
01:30 AM
Colorado Rapids vs San Diego
Major League Soccer
No info
Jul 23, 2026
02:30 AM
Los Angeles FC vs Real Salt Lake
Major League Soccer
BMO Stadium
Jul 23, 2026
02:30 AM
Los Angeles Galaxy vs St. Louis City
Major League Soccer
Dignity Health Sports Park
Jul 23, 2026
02:30 AM
San Jose Earthquakes vs Orlando City SC
Major League Soccer
PayPal Park
Jul 23, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs FC Dallas
Major League Soccer
Providence Park
Jul 25, 2026
10:30 PM
New York Red Bulls vs Charlotte
Major League Soccer
Sports Illustrated Stadium
Jul 25, 2026
11:00 PM
Columbus Crew vs FC Cincinnati
Major League Soccer
ScottsMiracle-Gro Field
Jul 25, 2026
11:30 PM
CF Montreal vs Inter Miami
Major League Soccer
Saputo Stadium
Jul 25, 2026
11:30 PM
Philadelphia Union vs Seattle Sounders
Major League Soccer
Subaru Park
Jul 25, 2026
11:30 PM
Orlando City SC vs Nashville SC
Major League Soccer
No info
Jul 25, 2026
11:30 PM
New York City FC vs Chicago Fire
Major League Soccer
Yankee Stadium
Jul 25, 2026
11:30 PM
New England Revolution vs Atlanta United FC
Major League Soccer
Gillette Stadium
Jul 25, 2026
11:30 PM
DC United vs Toronto FC
Major League Soccer
Audi Field
Jul 26, 2026
12:30 AM
Minnesota United FC vs Vancouver Whitecaps
Major League Soccer
Allianz Field
Jul 26, 2026
12:30 AM
Houston Dynamo vs Austin
Major League Soccer
Shell Energy Stadium
Jul 26, 2026
12:30 AM
St. Louis City vs Colorado Rapids
Major League Soccer
CITYPARK
Jul 26, 2026
01:30 AM
San Diego vs FC Dallas
Major League Soccer
Snapdragon Stadium
Jul 26, 2026
02:30 AM
Los Angeles FC vs Sporting Kansas City
Major League Soccer
BMO Stadium
Jul 26, 2026
02:30 AM
San Jose Earthquakes vs Los Angeles Galaxy
Major League Soccer
PayPal Park
Jul 26, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs Real Salt Lake
Major League Soccer
Providence Park
Jul 31, 2026
11:30 PM
New York City FC vs Toronto FC
Major League Soccer
Yankee Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
Inter Miami vs Columbus Crew
Major League Soccer
Nu Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
Major League Soccer
BC Place
Aug 01, 2026
11:30 PM
Philadelphia Union vs Atlanta United FC
Major League Soccer
Subaru Park
Aug 01, 2026
11:30 PM
New York Red Bulls vs Orlando City SC
Major League Soccer
Sports Illustrated Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
FC Cincinnati vs San Jose Earthquakes
Major League Soccer
TQL Stadium
Aug 01, 2026
11:30 PM
DC United vs Nashville SC
Major League Soccer
Audi Field
Aug 01, 2026
11:30 PM
CF Montreal vs New England Revolution
Major League Soccer
Saputo Stadium
Aug 02, 2026
12:30 AM
Chicago Fire vs Charlotte
Major League Soccer
Soldier Field
Aug 02, 2026
12:30 AM
Minnesota United FC vs San Diego
Major League Soccer
Allianz Field
Aug 02, 2026
12:30 AM
Sporting Kansas City vs Houston Dynamo
Major League Soccer
No info
Aug 02, 2026
12:30 AM
St. Louis City vs Real Salt Lake
Major League Soccer
CITYPARK
Aug 02, 2026
01:30 AM
Colorado Rapids vs Austin
Major League Soccer
No info
Aug 02, 2026
02:30 AM
Los Angeles Galaxy vs FC Dallas
Major League Soccer
Dignity Health Sports Park
Aug 02, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs Seattle Sounders
Major League Soccer
Providence Park
Aug 08, 2026
08:30 PM
New England Revolution vs Houston Dynamo
Major League Soccer
Gillette Stadium
Aug 15, 2026
11:30 PM
Orlando City SC vs FC Cincinnati
Major League Soccer
No info
Aug 15, 2026
11:30 PM
Atlanta United FC vs New York Red Bulls
Major League Soccer
Mercedes-Benz Stadium
Aug 15, 2026
11:30 PM
Charlotte vs Columbus Crew
Major League Soccer
Bank of America Stadium
Aug 15, 2026
11:30 PM
Toronto FC vs New England Revolution
Major League Soccer
BMO Field
Aug 15, 2026
11:30 PM
CF Montreal vs DC United
Major League Soccer
Saputo Stadium
Aug 16, 2026
12:30 AM
Nashville SC vs Inter Miami
Major League Soccer
Geodis Park
Aug 16, 2026
12:30 AM
Houston Dynamo vs Los Angeles Galaxy
Major League Soccer
Shell Energy Stadium
Aug 16, 2026
01:30 AM
Real Salt Lake vs Minnesota United FC
Major League Soccer
America First Field
Aug 16, 2026
01:30 AM
Colorado Rapids vs Sporting Kansas City
Major League Soccer
No info
Aug 16, 2026
02:30 AM
Los Angeles FC vs San Diego
Major League Soccer
BMO Stadium
Aug 16, 2026
02:30 AM
San Jose Earthquakes vs St. Louis City
Major League Soccer
PayPal Park
Aug 16, 2026
10:30 PM
New York City FC vs Philadelphia Union
Major League Soccer
Yankee Stadium
Aug 16, 2026
10:30 PM
Chicago Fire vs Portland Timbers
Major League Soccer
Soldier Field
Aug 17, 2026
12:30 AM
Austin vs FC Dallas
Major League Soccer
Q2 Stadium
Aug 17, 2026
01:00 AM
Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps
Major League Soccer
Lumen Field
Aug 19, 2026
11:30 PM
Philadelphia Union vs Inter Miami
Major League Soccer
Subaru Park
Aug 19, 2026
11:30 PM
FC Cincinnati vs New York City FC
Major League Soccer
TQL Stadium
Aug 19, 2026
11:30 PM
Columbus Crew vs CF Montreal
Major League Soccer
ScottsMiracle-Gro Field
Aug 19, 2026
11:30 PM
New York Red Bulls vs Nashville SC
Major League Soccer
Sports Illustrated Stadium
Aug 19, 2026
11:30 PM
Orlando City SC vs Chicago Fire
Major League Soccer
No info
Aug 19, 2026
11:30 PM
Toronto FC vs Charlotte
Major League Soccer
BMO Field
Aug 19, 2026
11:30 PM
DC United vs New England Revolution
Major League Soccer
Audi Field
Aug 20, 2026
12:00 AM
Sporting Kansas City vs St. Louis City
Major League Soccer
No info
Aug 20, 2026
12:30 AM
Minnesota United FC vs Atlanta United FC
Major League Soccer
Allianz Field
Aug 20, 2026
01:30 AM
Colorado Rapids vs Los Angeles FC
Major League Soccer
No info
Aug 20, 2026
01:30 AM
Seattle Sounders vs Austin
Major League Soccer
Lumen Field
Aug 20, 2026
01:30 AM
Real Salt Lake vs FC Dallas
Major League Soccer
America First Field
Aug 20, 2026
02:30 AM
Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes
Major League Soccer
Dignity Health Sports Park
Aug 20, 2026
02:30 AM
Vancouver Whitecaps vs Houston Dynamo
Major League Soccer
BC Place
Aug 20, 2026
02:30 AM
Portland Timbers vs San Diego
Major League Soccer
Providence Park
Aug 22, 2026
11:30 PM
Inter Miami vs Toronto FC
Major League Soccer
Nu Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
FC Cincinnati vs Seattle Sounders
Major League Soccer
TQL Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
CF Montreal vs Los Angeles Galaxy
Major League Soccer
Saputo Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
New York Red Bulls vs Chicago Fire
Major League Soccer
Sports Illustrated Stadium
Aug 22, 2026
11:30 PM
Orlando City SC vs Real Salt Lake
Major League Soccer
No info
Aug 22, 2026
11:30 PM
Charlotte vs DC United
Major League Soccer
Bank of America Stadium
Major League Soccer Team List
Nashville SC
San Jose Earthquakes
Inter Miami
Vancouver Whitecaps
Real Salt Lake
FC Dallas
Los Angeles FC
Chicago Fire
New England Revolution
Seattle Sounders
Houston Dynamo
Charlotte
DC United
FC Cincinnati
New York Red Bulls
Los Angeles Galaxy
Minnesota United FC
New York City FC
Columbus Crew
Orlando City SC
St. Louis City
San Diego
Austin
Toronto FC
CF Montreal
Portland Timbers
Atlanta United FC
Colorado Rapids
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