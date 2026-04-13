Major League Soccer Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 13, 2026

01:00 AM

Lumen Field

May 06, 2026

11:30 PM

Yankee Stadium

Jul 16, 2026

11:30 PM

CF Montreal vs Toronto FC

Major League Soccer

Saputo Stadium

Jul 17, 2026

12:30 AM

Soldier Field

Jul 17, 2026

12:30 AM

CITYPARK

Jul 17, 2026

02:30 AM

Lumen Field

Jul 18, 2026

12:00 AM

Geodis Park

Jul 18, 2026

02:45 AM

Dignity Health Sports Park

Jul 22, 2026

11:30 PM

Inter Miami vs Chicago Fire

Major League Soccer

Nu Stadium

Jul 22, 2026

11:30 PM

TQL Stadium

Jul 22, 2026

11:30 PM

ScottsMiracle-Gro Field

Jul 22, 2026

11:30 PM

Subaru Park

Jul 22, 2026

11:30 PM

Gillette Stadium

Jul 23, 2026

12:15 AM

Bank of America Stadium

Jul 23, 2026

12:30 AM

Austin vs Seattle Sounders

Major League Soccer

Q2 Stadium

Jul 23, 2026

12:30 AM

Nashville SC vs CF Montreal

Major League Soccer

Geodis Park

Jul 23, 2026

12:30 AM

No info

Jul 23, 2026

12:30 AM

Houston Dynamo vs DC United

Major League Soccer

Shell Energy Stadium

Jul 23, 2026

01:30 AM

Colorado Rapids vs San Diego

Major League Soccer

No info

Jul 23, 2026

02:30 AM

BMO Stadium

Jul 23, 2026

02:30 AM

Dignity Health Sports Park

Jul 23, 2026

02:30 AM

PayPal Park

Jul 23, 2026

02:30 AM

Providence Park

Jul 25, 2026

10:30 PM

Sports Illustrated Stadium

Jul 25, 2026

11:00 PM

ScottsMiracle-Gro Field

Jul 25, 2026

11:30 PM

CF Montreal vs Inter Miami

Major League Soccer

Saputo Stadium

Jul 25, 2026

11:30 PM

Subaru Park

Jul 25, 2026

11:30 PM

No info

Jul 25, 2026

11:30 PM

Yankee Stadium

Jul 25, 2026

11:30 PM

Gillette Stadium

Jul 25, 2026

11:30 PM

DC United vs Toronto FC

Major League Soccer

Audi Field

Jul 26, 2026

12:30 AM

Allianz Field

Jul 26, 2026

12:30 AM

Houston Dynamo vs Austin

Major League Soccer

Shell Energy Stadium

Jul 26, 2026

12:30 AM

CITYPARK

Jul 26, 2026

01:30 AM

San Diego vs FC Dallas

Major League Soccer

Snapdragon Stadium

Jul 26, 2026

02:30 AM

BMO Stadium

Jul 26, 2026

02:30 AM

PayPal Park

Jul 26, 2026

02:30 AM

Providence Park

Jul 31, 2026

11:30 PM

Yankee Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

Inter Miami vs Columbus Crew

Major League Soccer

Nu Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

BC Place

Aug 01, 2026

11:30 PM

Subaru Park

Aug 01, 2026

11:30 PM

Sports Illustrated Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

TQL Stadium

Aug 01, 2026

11:30 PM

DC United vs Nashville SC

Major League Soccer

Audi Field

Aug 01, 2026

11:30 PM

Saputo Stadium

Aug 02, 2026

12:30 AM

Chicago Fire vs Charlotte

Major League Soccer

Soldier Field

Aug 02, 2026

12:30 AM

Allianz Field

Aug 02, 2026

12:30 AM

No info

Aug 02, 2026

12:30 AM

CITYPARK

Aug 02, 2026

01:30 AM

Colorado Rapids vs Austin

Major League Soccer

No info

Aug 02, 2026

02:30 AM

Dignity Health Sports Park

Aug 02, 2026

02:30 AM

Providence Park

Aug 08, 2026

08:30 PM

Gillette Stadium

Aug 15, 2026

11:30 PM

No info

Aug 15, 2026

11:30 PM

Mercedes-Benz Stadium

Aug 15, 2026

11:30 PM

Charlotte vs Columbus Crew

Major League Soccer

Bank of America Stadium

Aug 15, 2026

11:30 PM

BMO Field

Aug 15, 2026

11:30 PM

CF Montreal vs DC United

Major League Soccer

Saputo Stadium

Aug 16, 2026

12:30 AM

Nashville SC vs Inter Miami

Major League Soccer

Geodis Park

Aug 16, 2026

12:30 AM

Shell Energy Stadium

Aug 16, 2026

01:30 AM

America First Field

Aug 16, 2026

01:30 AM

No info

Aug 16, 2026

02:30 AM

Los Angeles FC vs San Diego

Major League Soccer

BMO Stadium

Aug 16, 2026

02:30 AM

PayPal Park

Aug 16, 2026

10:30 PM

Yankee Stadium

Aug 16, 2026

10:30 PM

Soldier Field

Aug 17, 2026

12:30 AM

Austin vs FC Dallas

Major League Soccer

Q2 Stadium

Aug 17, 2026

01:00 AM

Lumen Field

Aug 19, 2026

11:30 PM

Subaru Park

Aug 19, 2026

11:30 PM

TQL Stadium

Aug 19, 2026

11:30 PM

Columbus Crew vs CF Montreal

Major League Soccer

ScottsMiracle-Gro Field

Aug 19, 2026

11:30 PM

Sports Illustrated Stadium

Aug 19, 2026

11:30 PM

No info

Aug 19, 2026

11:30 PM

Toronto FC vs Charlotte

Major League Soccer

BMO Field

Aug 19, 2026

11:30 PM

Audi Field

Aug 20, 2026

12:00 AM

No info

Aug 20, 2026

12:30 AM

Allianz Field

Aug 20, 2026

01:30 AM

No info

Aug 20, 2026

01:30 AM

Seattle Sounders vs Austin

Major League Soccer

Lumen Field

Aug 20, 2026

01:30 AM

Real Salt Lake vs FC Dallas

Major League Soccer

America First Field

Aug 20, 2026

02:30 AM

Dignity Health Sports Park

Aug 20, 2026

02:30 AM

BC Place

Aug 20, 2026

02:30 AM

Providence Park

Aug 22, 2026

11:30 PM

Inter Miami vs Toronto FC

Major League Soccer

Nu Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

TQL Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

Saputo Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

Sports Illustrated Stadium

Aug 22, 2026

11:30 PM

No info

Aug 22, 2026

11:30 PM

Charlotte vs DC United

Major League Soccer

Bank of America Stadium

Major League Soccer Team List

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Nashville SC

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San Jose Earthquakes

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Inter Miami

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Vancouver Whitecaps

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Real Salt Lake

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FC Dallas

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Los Angeles FC

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Chicago Fire

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New England Revolution

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Seattle Sounders

image

Houston Dynamo

image

Charlotte

image

DC United

image

FC Cincinnati

image

New York Red Bulls

image

Los Angeles Galaxy

image

Minnesota United FC

image

New York City FC

image

Columbus Crew

image

Orlando City SC

image

St. Louis City

image

San Diego

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Austin

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Toronto FC

image

CF Montreal

image

Portland Timbers

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Atlanta United FC

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Colorado Rapids

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