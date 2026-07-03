Football (Soccer) Scores and Results of Reserve League 2026
Full Schedule
Matches not found
Reserve League Team List
Boca Juniors Res.
Vélez Sársfield Res.
Newell's Old Boys Res.
Defensa y Justicia Res.
Lanús Res.
Racing Club Res.
Atlético Tucumán Res.
Belgrano Córdoba Res.
Argentinos Juniors Res.
River Plate Res.
Rosario Central Res.
Estudiantes La Plata Res
Gimnasia La Plata Res.
Huracán Res.
Independiente Res.
Platense Res.
Quilmes 2
San Lorenzo Res.
Talleres Córdoba Res.
Instituto Res.
Deportivo Riestra Res.
Sarmiento Res.
Banfield Res.
Gimnasia Mendoza 2
Barracas Central Res.
Tigre Res.
Independiente Riva. Res.
Unión Santa Fe Res.
Central Córdoba SdE Res.
Colón Res.
Aldosivi Res.
Godoy Cruz Res.
Atl. Rafaela 2
Estudiantes Rio Cuarto 2
San Martín San Juan Res.