Football (Soccer) Scores and Results of National 2 - Group C 2026

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National 2 - Group C Team List

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Nimes

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Cannes

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Rumilly Vallières

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St Maur Lusitanos

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Andrézieux

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Creteil

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Istres

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Chasselay MDA

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Hyères

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Fréjus St-Raphaël

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Grasse

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Bobigny

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Limonest

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Toulon

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Saint-Priest

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Rousset-Ste Victoire

National 2 - Group C Stadiums

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Stade des Antonins

Nîmes, France

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Stade Jacques Joly

Saint-Priest, France

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Stade Ludovic Giuly

Chasselay, France

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Stade Parsemain

Fos-sur-Mer, France

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Stade de Bon-Rencontre

Toulon, France

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Stade Pierre de Coubertin

Cannes, France

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Stade Louis Hon

Saint-Raphaël, France

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Stade Perruc

Hyères, France

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Stade Plaine Sportive 1

Rousset, France

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Stades de la Paoute

Grasse, France

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L'Envol Stadium

Andrézieux-Bouthéon, France

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Stade des Grangettes

Rumilly, France

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Stade Courtois Fillot

Limonest, France

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Stade Auguste Delaune

Bobigny, France

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Stade Adolphe-Chéron

Saint-Maur-des-Fossés, France

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Stade Dominique Duvauchelle

Créteil, France