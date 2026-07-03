Football (Soccer) Scores and Results of National 2 - Group D 2026
Full Schedule
Matches not found
National 2 - Group D Team List
Bourg-en-bresse 01
Fleury 91
Feignies-Aulnoye
Wasquehal
Furiani-Agliani
Creteil
Colmar
Bobigny
Haguenau
Biesheim
Auxerre II
Racing Besançon
Mâcon
Olympique St Quentin
National 2 - Group D Stadiums
Stade Marcel-Verchère
Bourg-en-Bresse, France
Stade Auguste Delaune
Bobigny, France
Stade Paul Debrésie
Saint-Quentin, France
Complexe Champlevert - Terrain Paul Guérin
Mâcon, France
Complexe Sportif Lucien Montagne
Wasquehal, France
Stade Didier Eloy
Feignies, France
Parc des Sports
Haguenau, France
Terrain Walter Felder
Fleury Merogis, France
Stade Municipal
Biesheim, France
Colmar Stadium
Colmar, France
Stade Léo Lagrange
Besançon, France
Stade Dominique Duvauchelle
Créteil, France
Stade d'Erbajolo
Bastia, France