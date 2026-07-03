Football (Soccer) Scores and Results of 2. Frauen Bundesliga 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

2. Frauen Bundesliga Team List

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Stuttgart W

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Mainz 05 W

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SC Sand W

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Meppen W

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Viktoria Berlin W

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Ingolstadt W

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Andernach W

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Bochum W

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Borussia Monchengladbach W

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Eintracht Frankfurt II W

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Turbine Potsdam W

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Bayern München II W

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Wolfsburg II W

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Warbeyen W

2. Frauen Bundesliga Stadiums

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Stadion Lichterfelde

Berlin, Germany

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Rasenplatz Sand

Willstätt, Germany

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Karl-Liebknecht-Stadion

Potsdam, Germany

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Andernach Stadion

Andernach, Germany

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Stadion am Bruchweg

Mainz, Germany

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Bezirkssportanlage Mitte Platz 1

Ingolstadt, Germany

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Hänsch-Arena

Meppen, Germany

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Audi-Sportpark

Ingolstadt, Germany

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Eroglu-Arena

Kleve, Germany

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Grenzlandstadion

Mönchengladbach, Germany

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Stadion am Brentanobad

Frankfurt am Main, Germany

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Bezirkssportanlage NeckarPark PSV-Stadion

Stuttgart, Germany

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Lohrheidestadion

Bochum, Germany