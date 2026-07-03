Football (Soccer) Scores and Results of DFB Pokal 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

DFB Pokal Team List

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Bayern München

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VfB Stuttgart

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Bayer Leverkusen

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SC Freiburg

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FC St. Pauli

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Hertha BSC

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Holstein Kiel

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RB Leipzig

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1. FC Kaiserslautern

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1. FC Magdeburg

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Borussia Dortmund

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Borussia Mönchengladbach

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Hamburger SV

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SV Darmstadt 98

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Union Berlin

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VfL BOCHUM

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1. FC Heidenheim

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1. FC Köln

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1899 Hoffenheim

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Arminia Bielefeld

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Eintracht Frankfurt

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Energie Cottbus

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FC Augsburg

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FC Schalke 04

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Fortuna Düsseldorf

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FSV Mainz 05

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Illertissen

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Karlsruher SC

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SC Paderborn 07

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SpVgg Greuther Fürth

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SV Elversberg

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VfL Wolfsburg

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1. FC Nürnberg

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Atlas Delmenhorst

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Bahlinger SC

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BFC Dynamo

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BW Lohne

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Dynamo Dresden

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Eintracht Braunschweig

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Eintracht Norderstedt

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FC 08 Homburg

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FC Gutersloh

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FC Saarbrücken

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FC Schweinfurt 05

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FC Viktoria Köln

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FV Engers 07

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Hallescher FC

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Hannover 96

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Hansa Rostock

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Hemelingen

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Lokomotive Leipzig

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Pirmasens

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Preußen Münster

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Rot-Weiß Essen

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RSV Eintracht

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SG Sonnenhof Grossaspach

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Sportfreunde Lotte

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SSV Jahn Regensburg

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SSV ULM 1846

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SV Sandhausen

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SV Wehen

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VfB Lübeck

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Werder Bremen

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ZFC Meuselwitz

DFB Pokal Stadiums

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Sportpark Höhenberg

Köln, Germany

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Stadion An der Alten Försterei

Berlin, Germany

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Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden, Germany

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Merck-Stadion am Böllenfalltor

Darmstadt, Germany

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MEWA ARENA

Mainz, Germany

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Bruno-Plache-Stadion

Leipzig, Germany

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BayArena

Leverkusen, Germany

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GP Stadion am Hardtwald

Sandhausen, Germany

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Vonovia Ruhrstadion

Bochum, Germany

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Olympiastadion Berlin

Berlin, England

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BRITA-Arena

Wiesbaden, Germany

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VOLKSWAGEN ARENA

Wolfsburg, Germany

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Ostseestadion

Rostock, Germany

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RheinEnergieStadion

Köln, Germany

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Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Fürth, Germany

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Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle

Lübeck, Germany

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WIRmachenDRUCK Arena

Aspach, Germany

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Jahnstadion Regensburg

Regensburg, Germany

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Holstein-Stadion

Kiel, Germany

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Sportpark Husterhöhe

Pirmasens, Germany

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Home Deluxe Arena

Paderborn, Germany

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Stadion Oberwerth

Koblenz, Germany

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BORUSSIA-PARK

Mönchengladbach, Germany

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Vöhlin-Stadion

Illertissen, Germany

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Stadion an der Hafenstraße

Essen, Germany

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Heinz-Dettmer-Stadion

Lohne, Germany

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Deutsche Bank Park

Frankfurt am Main, Germany

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Karl-Liebknecht-Stadion

Potsdam, Germany

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Millerntor-Stadion

Hamburg, Germany

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Merkur Spiel-Arena

Düsseldorf, Germany

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Eintracht-Stadion

Braunschweig, Germany

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Heidewaldstadion

Gütersloh, Germany

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LEAG Energie Stadion

Cottbus, Germany

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Voith-Arena

Heidenheim an der Brenz, Germany

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Waldstadion Homburg

Homburg, Germany

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Willy-Sachs-Stadion

Schweinfurt, Germany

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Volksparkstadion

Hamburg, Germany

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Stadion am Lotter Kreuz

Lotte, Germany

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Sportforum Hohenschönhausen

Berlin, Germany

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bluechip-Arena

Meuselwitz, Germany

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Marschwegstadion

Oldenburg, Germany

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WWK Arena

Augsburg, Germany

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Stadion Ludwigspark

Saarbrücken, Germany

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Kaiserstuhlstadion

Bahlingen, Germany

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SchücoArena

Bielefeld, Germany

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Europa-Park Stadion

Freiburg im Breisgau, Germany

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Donaustadion

Ulm, Germany