Football (Soccer) Scores and Results of Oberliga - Bayern Süd 2026

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Oberliga - Bayern Süd Team List

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1860 München II

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Landsberg

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Kirchanschöring

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Deisenhofen

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Gundelfingen

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Erlbach

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Heimstetten

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Pipinsried

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TuS Geretsried

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Sportfreunde Schwaig

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Ismaning

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Nordlingen

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Kottern

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Schalding-Heining

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Sturm Hauzenberg

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Türkspor Augsburg

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Türkgücü-Ataspor

Oberliga - Bayern Süd Stadiums

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Sportanlage Deisenhofen - Platz 1

Deisenhofen, Germany

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Sportpark Heimstetten

Kirchheim bei München, Germany

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Staffelberg Stadion

Hauzenberg, Germany

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Bezirkssportanlage Haunstetten

Augsburg, Germany

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Sportanlage Reuthinger Weg

Passau, Germany

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ABT-Arena

Durach, Germany

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Professor Erich Greipl Stadion

Ismaning, Germany

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Stadion Alte Mühle

Kirchanschöring, Germany

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Isaraustadion

Geretsried, Germany

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Trainingsgelände TSV 1860 - Platz 5

München, Germany

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Schwabenstadion

Gundelfingen, Germany

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Sportanlage Schwaig Platz 1

Oberding, Germany

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Gerd-Müller-Stadion

Nördlingen, Germany