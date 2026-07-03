Football (Soccer) Scores and Results of Africa Cup of Nations - Women 2026

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Africa Cup of Nations - Women Team List

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Morocco W

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South Africa W

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Mali W

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Botswana W

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Senegal W

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Tanzania W

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Tunisia W

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Congo DR W

Africa Cup of Nations - Women Stadiums

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Stade Municipal de Berkane

Berkane, Morocco

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Stade Larbi Zaouli

Casablanca, Morocco

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Stade El Bachir

Mohammédia, Morocco

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Stade d'Honneur d'Oujda

Oujda, Morocco

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Stade Père-Jégo

Casablanca, Morocco