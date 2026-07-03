Football (Soccer) Scores and Results of African Football League 2026

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Matches not found

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African Football League Team List

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Wydad AC

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Mamelodi Sundowns

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ES Tunis

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TP Mazembe

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Al Ahly

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Simba

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Petro de Luanda

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Enyimba

African Football League Stadiums

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Stade du TP Mazembe

Lubumbashi, Congo-DR

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Godswill Akpabio International Stadium

Uyo, Nigeria

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Stade Olympique Hammadi Agrebi

Radès, Tunisia

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Benjamin Mkapa National Stadium

Dar-es-Salaam, Tanzania

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Estádio 11 de Novembro

Luanda, Angola

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Stade Mohamed V

Casablanca, Morocco