Football (Soccer) Scores and Results of Asian Cup Women - Qualification 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Asian Cup Women - Qualification Team List

image

Bangladesh W

image

India W

image

Iran W

image

Jordan W

image

Philippines W

image

Bhutan W

image

Chinese Taipei W

image

Lebanon W

image

Malaysia W

image

Myanmar W

image

Thailand W

image

Vietnam W

image

Cambodia W

image

Hong Kong W

image

Nepal W

image

Uzbekistan W

image

Iraq W

image

Pakistan W

image

Palestine W

image

Turkmenistan W

image

UAE W

image

Bahrain W

image

Indonesia W

image

Laos W

image

Maldives W

image

Mongolia W

image

Saudi Arabia W

image

Singapore W

image

Tajikistan W

Asian Cup Women - Qualification Stadiums

image

Olympic Stadium

Phnom Penh, Cambodia

image

Republican Central Stadium

Dushanbe, Tajikistan

image

Sân vận động Việt Trì

Việt Trì, Vietnam

image

Thuwunna Stadium

Yangon, Myanmar

image

Do’stlik Stadion

Tashkent, Uzbekistan

image

700th Anniversary Stadium

Chiang Mai, Thailand