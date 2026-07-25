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FIFA Women Champions Cup
Football (Soccer) Scores and Results of FIFA Women Champions Cup 2026
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FIFA Women Champions Cup Team List
Arsenal W
Corinthians W
NJ/NY Gotham FC W
FAR Rabat W