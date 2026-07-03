Football (Soccer) Scores and Results of Olympics Women - Qualification CAF 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Olympics Women - Qualification CAF Team List

image

Morocco W

image

Nigeria W

image

South Africa W

image

Zambia W

image

Cameroon W

image

Ghana W

image

Tanzania W

image

Benin W

image

Botswana W

image

Congo DR W

image

Ethiopia W

image

Namibia W

image

Tunisia W

image

Uganda W

Olympics Women - Qualification CAF Stadiums

image

Mbombela Stadium

Nelspruit, South-Africa

image

Stade de la Réunification

Douala, Cameroon

image

Levy Mwanawasa Stadium

Ndola, Zambia

image

Abuja National Stadium

Abuja, Burkina-Faso

image

Stade Prince Moulay El Hassan

Rabat, Morocco

image

Baba Yara Stadium

Kumasi, Ghana

image

Azam Complex Stadium

Mbagala, Tanzania

image

Ohene Djan Sports Stadium

Accra, Ghana

image

Orlando Stadium

Johannesburg, GA, South-Africa

image

Botswana National Stadium

Gaborone, Botswana