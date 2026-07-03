Football (Soccer) Scores and Results of Olympics Women - Qualification CAF 2026
Full Schedule
Matches not found
Olympics Women - Qualification CAF Team List
Morocco W
Nigeria W
South Africa W
Zambia W
Cameroon W
Ghana W
Tanzania W
Benin W
Botswana W
Congo DR W
Ethiopia W
Namibia W
Tunisia W
Uganda W
Olympics Women - Qualification CAF Stadiums
Mbombela Stadium
Nelspruit, South-Africa
Stade de la Réunification
Douala, Cameroon
Levy Mwanawasa Stadium
Ndola, Zambia
Abuja National Stadium
Abuja, Burkina-Faso
Stade Prince Moulay El Hassan
Rabat, Morocco
Baba Yara Stadium
Kumasi, Ghana
Azam Complex Stadium
Mbagala, Tanzania
Ohene Djan Sports Stadium
Accra, Ghana
Orlando Stadium
Johannesburg, GA, South-Africa
Botswana National Stadium
Gaborone, Botswana