Football (Soccer) Scores and Results of UEFA Europa Conference League 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

UEFA Europa Conference League Team List

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Crystal Palace

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AZ Alkmaar

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Rayo Vallecano

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AEK Athens FC

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Raków Częstochowa

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Celje

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Strasbourg

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Sparta Praha

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Fiorentina

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Jagiellonia

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Lausanne

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FSV Mainz 05

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Omonia Nicosia

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Shakhtar Donetsk

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Lech Poznan

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Samsunspor

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Universitatea Craiova

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FC Noah

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HNK Rijeka

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Shamrock Rovers

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Drita

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Rapid Vienna

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KI Klaksvik

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Neman

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Rosenborg

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Vikingur Reykjavik

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AEK Larnaca

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Sigma Olomouc

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Breidablik

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Arda Kardzhali

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Başakşehir

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Legia Warszawa

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Riga

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St Patrick's Athl.

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AIK stockholm

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Beitar Jerusalem

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FC Differdange 03

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FK Partizan

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Gyori ETO FC

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Spartak Trnava

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Larne

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Brondby

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Dinamo Tirana

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Hamrun Spartans

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Kauno Žalgiris

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Olimpija Ljubljana

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Santa Clara

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Shelbourne

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Zrinjski

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Aris

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Atlètic Club d'Escaldes

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Austria Vienna

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Ballkani

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Beşiktaş

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Dila

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Dundee Utd

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Egnatia Rrogozhinë

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FC Levadia Tallinn

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Floriana

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HNK Hajduk Split

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Lincoln Red Imps FC

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Linfield

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Maccabi Haifa

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Milsami Orhei

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Paks

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Shkendija

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Torpedo Zhodino

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Valur Reykjavik

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Vardar Skopje

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Viking

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Dynamo Kyiv

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FC Santa Coloma

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Levski Sofia

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Paide

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Polessya

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Pyunik Yerevan

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Sabah FA

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Slovan Bratislava

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Vllaznia Shkodër

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KuPS

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BK Hacken

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Anderlecht

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Hammarby FF

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Kalju Nomme

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Silkeborg

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St Joseph S Fc

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Ararat-Armenia

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Araz

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Baník Ostrava

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FC Astana

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Hibernian

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HJK helsinki

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Koper

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Torpedo Kutaisi

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Aktobe

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BFC Daugavpils

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Birkirkara

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Borac Banja Luka

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CFR 1907 Cluj

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Dečić

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Dinamo Brest

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Dungannon Swifts

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FC Lugano

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FC Vaduz

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FK Sarajevo

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Ilves

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NK Varazdin

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NSI Runavik

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Petrocub

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Sileks

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Sutjeska

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Tre Fiori

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Vikingur Gota

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Virtus

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Wolfsberger AC

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Aberdeen

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Aris Thessalonikis

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Auda

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Buducnost Podgorica

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Charleroi

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Cliftonville FC

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FK Košice

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FK Zalgiris Vilnius

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Fredrikstad

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Hapoel Beer Sheva

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HB Torshavn

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Inter Club d'Escaldes

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KA Akureyri

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La Fiorita

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Maribor

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Ordabasy

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Partizani

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Penybont

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Prishtina

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Radnicki 1923

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Rīgas FS

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Saburtalo

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Servette FC

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Sheriff Tiraspol

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Universitatea Cluj

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Zeljeznicar Sarajevo

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Zimbru

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Zira

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Banga

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Cherno More Varna

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Dinamo Minsk

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F91 Dudelange

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FC Urartu

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FK Rabotnicki

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Flora Tallinn

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Haverfordwest County AFC

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Hegelmann Litauen

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Hibernians

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Magpies

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Malisheva

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Novi Pazar

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Oleksandria

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Puskas Academy

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Racing FC Union Luxembourg

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SJK

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Spaeri

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The New Saints

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UNA Strassen

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Žilina

UEFA Europa Conference League Stadiums

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Ljudski vrt

Maribor, Slovenia

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Selhurst Park

London, England

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Stadio Olimpico di Serravalle

Serravalle, San-Marino

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Við Djúpumýrar

Klaksvík, Borðoy, Faroe-Islands

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Windsor Park

Belfast, Northern-Ireland

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Stadion HNK Rijeka

Rijeka, Croatia

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Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis

Thessaloníki, Greece

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Gamla Ullevi

Göteborg, Sweden

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MEWA ARENA

Mainz, Germany

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Kópavogsvöllur

Kópavogur, Iceland

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Astana Arena

Astana, Kazakhstan

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Várkerti Stadion

Kisvárda, Hungary

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Stadiumi Loro Boriçi

Shkodër, Albania

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Stadion Partizana

Beograd, Serbia

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Stadion Vasil Levski

Sofia, Bulgaria

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Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

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Stadion Čika Dača

Kragujevac, Serbia

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Tüpraş Stadyumu

İstanbul, Turkey

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FK Žalgiris namų stadionas

Vilnius, Lithuania

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Městský stadion - Vítkovice Aréna

Ostrava, Czech-Republic

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Stadion Kraj Bistrice

Nikšić, Montenegro

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A. Le Coq Arena

Tallinn, Estonia

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CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

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Stadion Z'dežele

Celje, Slovenia

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Haladás Stadion

Szombathely, Hungary

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Stockhorn Arena

Thun, Switzerland

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Enea Stadion

Poznań, Poland

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Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Kraków, Poland

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epet ARENA

Praha, Czech-Republic

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Víkingsvöllur

Reykjavík, Iceland

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Lerkendal Stadion

Trondheim, Norway

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Solitude

Belfast, Northern-Ireland

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Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht

Yerevan, Armenia

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Stadion Bijeli Brijeg

Mostar, Bosnia

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Tolka Park

Dublin, Ireland

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Urartu Stadium

Yerevan, Armenia

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Stadiumi Fadil Vokrri

Prishtinë (Pristina), Kosovo

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Richmond Park

Dublin, Ireland

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Stadio Artemio Franchi

Firenze, Italy

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Kotaik Stadium

Abovian, Armenia

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Nagyerdei Stadion

Debrecen, Hungary

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Complex Sportiv Craiova

Craiova, Romania

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Szent Gellért Fórum

Szeged, Hungary

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ZTE-Aréna

Zalaegerszeg, Hungary

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Stade du Pays de Charleroi

Charleroi, Belgium

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Bolt Arena

Helsinki, Finland

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Park Hall Stadium

Oswestry / Croesoswallt, Shropshire, Wales

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Estadio de Vallecas

Madrid, Spain

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Estádio de São Miguel

Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, Portugal

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Stade de la Meinau

Strasbourg, France

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Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni

Tbilisi, Georgia

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Stadionul Municipal

Sibiu, Romania

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ETO Park

Győr, Hungary

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Paksi FC Stadion

Paks, Hungary

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Košická futbalová aréna

Košice, Slovakia

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Városi Stadion

Mezőkövesd, Hungary

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Stadion Grbavica

Sarajevo, Bosnia

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ŠRC Bonifika

Koper, Slovenia

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Nye Fredrikstad Stadion

Fredrikstad, Norway

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Gradski Stadion

Banja Luka, Bosnia

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MFA Centenary Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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Complexul Sportiv Raional

Orhei, Moldova

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Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Samsun, Turkey

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ArcelorMittal Park

Sosnowiec, Poland

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Gargždų miesto stadionas

Gargždai, Lithuania

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28 Black Arena

Klagenfurt am Wörthersee, Austria

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Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

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Easter Road Stadium

Edinburgh, Scotland

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Kadrioru staadion

Tallinn, Estonia

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Štadión Tehelné pole

Bratislava, Slovakia

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Bravida Arena

Göteborg, Sweden

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Stadion Tuško Polje

Tuzi, Montenegro

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Stadion Stožice

Ljubljana, Slovenia

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Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni

Kutaisi, Georgia

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Huvepharma Arena

Razgrad, Bulgaria

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Pärnu Rannastaadion

Pärnu, Estonia

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Motor Lublin Arena

Lublin, Poland

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OmaSP Stadion

Seinäjoki, Finland

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Puskás Akadémia Pancho Aréna

Felcsút, Hungary

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Pittodrie Stadium

Aberdeen, Scotland

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Lyse Arena

Stavanger, Norway

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Stadionul Ilie Oană

Ploieşti, Romania

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AFAS Stadion

Alkmaar, Netherlands

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Štadión Pod Dubňom

Žilina, Slovakia

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Tallaght Stadium

Dublin, Ireland

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Stadion ul. Bukowa

Katowice, Poland

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Stadion Anđelko Herjavec

Varaždin, Croatia

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Arena Arda

Kardzhali, Bulgaria

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Olimpijski Stadion Asim Ferhatović Hase

Sarajevo, Bosnia

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Andrův stadion

Olomouc, Czech-Republic

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Allianz Stadion

Wien, Austria

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Stade de la Tuilière

Lausanne, Switzerland

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Toše Proeski Arena

Skopje, Macedonia

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Tony Bezzina Stadium

Paola, Malta

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S. Dariaus ir S. Girėno stadionas

Kaunas, Lithuania

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N1-völlurinn Hlíðarenda

Reykjavík, Iceland

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Brøndby Stadion

Brøndby, Denmark

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Alcufer Stadion

Győr, Hungary

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Generali Arena

Wien, Austria

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Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Warszawa, Poland

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