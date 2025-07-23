Football (Soccer) Scores and Results of UEFA Europa Conference League 2026
Matches not found
UEFA Europa Conference League Team List
Crystal Palace
AZ Alkmaar
Rayo Vallecano
AEK Athens FC
Raków Częstochowa
Celje
Strasbourg
Sparta Praha
Fiorentina
Jagiellonia
Lausanne
FSV Mainz 05
Omonia Nicosia
Shakhtar Donetsk
Lech Poznan
Samsunspor
Universitatea Craiova
FC Noah
HNK Rijeka
Shamrock Rovers
Drita
Rapid Vienna
KI Klaksvik
Neman
Rosenborg
Vikingur Reykjavik
AEK Larnaca
Sigma Olomouc
Breidablik
Arda Kardzhali
Başakşehir
Legia Warszawa
Riga
St Patrick's Athl.
AIK stockholm
Beitar Jerusalem
FC Differdange 03
FK Partizan
Gyori ETO FC
Spartak Trnava
Larne
Brondby
Dinamo Tirana
Hamrun Spartans
Kauno Žalgiris
Olimpija Ljubljana
Santa Clara
Shelbourne
Zrinjski
Aris
Atlètic Club d'Escaldes
Austria Vienna
Ballkani
Beşiktaş
Dila
Dundee Utd
Egnatia Rrogozhinë
FC Levadia Tallinn
Floriana
HNK Hajduk Split
Lincoln Red Imps FC
Linfield
Maccabi Haifa
Milsami Orhei
Paks
Shkendija
Torpedo Zhodino
Valur Reykjavik
Vardar Skopje
Viking
Dynamo Kyiv
FC Santa Coloma
Levski Sofia
Paide
Polessya
Pyunik Yerevan
Sabah FA
Slovan Bratislava
Vllaznia Shkodër
KuPS
BK Hacken
Anderlecht
Hammarby FF
Kalju Nomme
Silkeborg
St Joseph S Fc
Ararat-Armenia
Araz
Baník Ostrava
FC Astana
Hibernian
HJK helsinki
Koper
Torpedo Kutaisi
Aktobe
BFC Daugavpils
Birkirkara
Borac Banja Luka
CFR 1907 Cluj
Dečić
Dinamo Brest
Dungannon Swifts
FC Lugano
FC Vaduz
FK Sarajevo
Ilves
NK Varazdin
NSI Runavik
Petrocub
Sileks
Sutjeska
Tre Fiori
Vikingur Gota
Virtus
Wolfsberger AC
Aberdeen
Aris Thessalonikis
Auda
Buducnost Podgorica
Charleroi
Cliftonville FC
FK Košice
FK Zalgiris Vilnius
Fredrikstad
Hapoel Beer Sheva
HB Torshavn
Inter Club d'Escaldes
KA Akureyri
La Fiorita
Maribor
Ordabasy
Partizani
Penybont
Prishtina
Radnicki 1923
Rīgas FS
Saburtalo
Servette FC
Sheriff Tiraspol
Universitatea Cluj
Zeljeznicar Sarajevo
Zimbru
Zira
Banga
Cherno More Varna
Dinamo Minsk
F91 Dudelange
FC Urartu
FK Rabotnicki
Flora Tallinn
Haverfordwest County AFC
Hegelmann Litauen
Hibernians
Magpies
Malisheva
Novi Pazar
Oleksandria
Puskas Academy
Racing FC Union Luxembourg
SJK
Spaeri
The New Saints
UNA Strassen
Žilina
UEFA Europa Conference League Stadiums
Ljudski vrt
Maribor, Slovenia
Selhurst Park
London, England
Stadio Olimpico di Serravalle
Serravalle, San-Marino
Við Djúpumýrar
Klaksvík, Borðoy, Faroe-Islands
Windsor Park
Belfast, Northern-Ireland
Stadion HNK Rijeka
Rijeka, Croatia
Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis
Thessaloníki, Greece
Gamla Ullevi
Göteborg, Sweden
MEWA ARENA
Mainz, Germany
Kópavogsvöllur
Kópavogur, Iceland
Astana Arena
Astana, Kazakhstan
Várkerti Stadion
Kisvárda, Hungary
Stadiumi Loro Boriçi
Shkodër, Albania
Stadion Partizana
Beograd, Serbia
Stadion Vasil Levski
Sofia, Bulgaria
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
Stadion Čika Dača
Kragujevac, Serbia
Tüpraş Stadyumu
İstanbul, Turkey
FK Žalgiris namų stadionas
Vilnius, Lithuania
Městský stadion - Vítkovice Aréna
Ostrava, Czech-Republic
Stadion Kraj Bistrice
Nikšić, Montenegro
A. Le Coq Arena
Tallinn, Estonia
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Trnava, Slovakia
Stadion Z'dežele
Celje, Slovenia
Haladás Stadion
Szombathely, Hungary
Stockhorn Arena
Thun, Switzerland
Enea Stadion
Poznań, Poland
Stadion Miejski im. Henryka Reymana
Kraków, Poland
epet ARENA
Praha, Czech-Republic
Víkingsvöllur
Reykjavík, Iceland
Lerkendal Stadion
Trondheim, Norway
Solitude
Belfast, Northern-Ireland
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan, Armenia
Stadion Bijeli Brijeg
Mostar, Bosnia
Tolka Park
Dublin, Ireland
Urartu Stadium
Yerevan, Armenia
Stadiumi Fadil Vokrri
Prishtinë (Pristina), Kosovo
Richmond Park
Dublin, Ireland
Stadio Artemio Franchi
Firenze, Italy
Kotaik Stadium
Abovian, Armenia
Nagyerdei Stadion
Debrecen, Hungary
Complex Sportiv Craiova
Craiova, Romania
Szent Gellért Fórum
Szeged, Hungary
ZTE-Aréna
Zalaegerszeg, Hungary
Stade du Pays de Charleroi
Charleroi, Belgium
Bolt Arena
Helsinki, Finland
Park Hall Stadium
Oswestry / Croesoswallt, Shropshire, Wales
Estadio de Vallecas
Madrid, Spain
Estádio de São Miguel
Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, Portugal
Stade de la Meinau
Strasbourg, France
Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni
Tbilisi, Georgia
Stadionul Municipal
Sibiu, Romania
ETO Park
Győr, Hungary
Paksi FC Stadion
Paks, Hungary
Košická futbalová aréna
Košice, Slovakia
Városi Stadion
Mezőkövesd, Hungary
Stadion Grbavica
Sarajevo, Bosnia
ŠRC Bonifika
Koper, Slovenia
Nye Fredrikstad Stadion
Fredrikstad, Norway
Gradski Stadion
Banja Luka, Bosnia
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali, Malta
Complexul Sportiv Raional
Orhei, Moldova
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Samsun, Turkey
ArcelorMittal Park
Sosnowiec, Poland
Gargždų miesto stadionas
Gargždai, Lithuania
28 Black Arena
Klagenfurt am Wörthersee, Austria
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Easter Road Stadium
Edinburgh, Scotland
Kadrioru staadion
Tallinn, Estonia
Štadión Tehelné pole
Bratislava, Slovakia
Bravida Arena
Göteborg, Sweden
Stadion Tuško Polje
Tuzi, Montenegro
Stadion Stožice
Ljubljana, Slovenia
Ramaz Shengelias Sakhelobis Stadioni
Kutaisi, Georgia
Huvepharma Arena
Razgrad, Bulgaria
Pärnu Rannastaadion
Pärnu, Estonia
Motor Lublin Arena
Lublin, Poland
OmaSP Stadion
Seinäjoki, Finland
Puskás Akadémia Pancho Aréna
Felcsút, Hungary
Pittodrie Stadium
Aberdeen, Scotland
Lyse Arena
Stavanger, Norway
Stadionul Ilie Oană
Ploieşti, Romania
AFAS Stadion
Alkmaar, Netherlands
Štadión Pod Dubňom
Žilina, Slovakia
Tallaght Stadium
Dublin, Ireland
Stadion ul. Bukowa
Katowice, Poland
Stadion Anđelko Herjavec
Varaždin, Croatia
Arena Arda
Kardzhali, Bulgaria
Olimpijski Stadion Asim Ferhatović Hase
Sarajevo, Bosnia
Andrův stadion
Olomouc, Czech-Republic
Allianz Stadion
Wien, Austria
Stade de la Tuilière
Lausanne, Switzerland
Toše Proeski Arena
Skopje, Macedonia
Tony Bezzina Stadium
Paola, Malta
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Kaunas, Lithuania
N1-völlurinn Hlíðarenda
Reykjavík, Iceland
Brøndby Stadion
Brøndby, Denmark
Alcufer Stadion
Győr, Hungary
Generali Arena
Wien, Austria
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Warszawa, Poland
Bolsha