Football (Soccer) Scores and Results of UEFA Europa League 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

UEFA Europa League Team List

image

SC Braga

image

FC Midtjylland

image

Aston Villa

image

SC Freiburg

image

Nottingham Forest

image

Genk

image

Panathinaikos

image

Bologna

image

FC Porto

image

Celta Vigo

image

Lyon

image

Ferencvarosi TC

image

Real Betis

image

VfB Stuttgart

image

PAOK

image

Brann

image

AS Roma

image

FCSB

image

FK Crvena Zvezda

image

Utrecht

image

Ludogorets

image

BSC Young Boys

image

Lille

image

Fenerbahçe

image

Celtic

image

AEK Larnaca

image

Legia Warszawa

image

Plzen

image

Shakhtar Donetsk

image

BK Hacken

image

Dinamo Zagreb

image

Maccabi Tel Aviv

image

Malmo FF

image

CFR 1907 Cluj

image

GO Ahead Eagles

image

Sturm Graz

image

FC Basel 1893

image

Feyenoord

image

HNK Rijeka

image

KuPS

image

Red Bull Salzburg

image

Celje

image

Levski Sofia

image

Zrinjski

image

Lincoln Red Imps FC

image

Rangers

image

Anderlecht

image

Dynamo Kyiv

image

Lech Poznan

image

Nice

image

Prishtina

image

Shelbourne

image

Sheriff Tiraspol

image

Shkendija

image

Aberdeen

image

Baník Ostrava

image

Breidablik

image

FC Lugano

image

FC Noah

image

Hapoel Beer Sheva

image

Hibernian

image

Ilves

image

Paks

image

Sabah FA

image

Samsunspor

image

Spartak Trnava

image

Wolfsberger AC

image

Aktobe

image

Beşiktaş

image

Drita

image

FK Partizan

image

Fredrikstad

image

Hamrun Spartans

image

Rīgas FS

image

Servette FC

image

Sigma Olomouc

image

Slovan Bratislava

UEFA Europa League Stadiums

image

Cegeka Arena

Genk, Belgium

image

Stadionul Orăşenesc

Nisporeni, Moldova

image

Stadion HNK Rijeka

Rijeka, Croatia

image

Doosan Aréna

Plzeň, Czech-Republic

image

MCH Arena

Herning, Denmark

image

Arena Naţională

Bucureşti, Romania

image

Kópavogsvöllur

Kópavogur, Iceland

image

Stadion Partizana

Beograd, Serbia

image

Tüpraş Stadyumu

İstanbul, Turkey

image

Estádio Do Dragão

Porto, Portugal

image

Městský stadion - Vítkovice Aréna

Ostrava, Czech-Republic

image

St. Jakob-Park

Basel, Switzerland

image

CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

image

Stadion Z'dežele

Celje, Slovenia

image

Merkur Arena

Graz, Austria

image

Stockhorn Arena

Thun, Switzerland

image

Enea Stadion

Poznań, Poland

image

Stadion Miejski im. Henryka Reymana

Kraków, Poland

image

Groupama Stadium

Décines-Charpieu, France

image

MHPArena

Stuttgart, Germany

image

Groupama Aréna

Budapest, Hungary

image

Eleda Stadion

Malmö, Sweden

image

Stadion Bijeli Brijeg

Mostar, Bosnia

image

Tolka Park

Dublin, Ireland

image

Kotaik Stadium

Abovian, Armenia

image

Paksi FC Stadion

Paks, Hungary

image

Red Bull Arena

Wals-Siezenheim, Austria

image

De Adelaarshorst

Deventer, Netherlands

image

Nye Fredrikstad Stadion

Fredrikstad, Norway

image

Ibrox Stadium

Glasgow, Scotland

image

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Samsun, Turkey

image

Allianz Riviera

Nice, France

image

Stadion Maksimir

Zagreb, Croatia

image

28 Black Arena

Klagenfurt am Wörthersee, Austria

image

Villa Park

Birmingham, England

image

Celtic Park

Glasgow, Scotland

image

Easter Road Stadium

Edinburgh, Scotland

image

Brann Stadion

Bergen, Norway

image

Stadion Feijenoord

Rotterdam, Netherlands

image

Štadión Tehelné pole

Bratislava, Slovakia

image

Bravida Arena

Göteborg, Sweden

image

Stadion Rajko Mitić

Beograd, Serbia

image

Stadion Stožice

Ljubljana, Slovenia

image

Väre Areena

Kuopio, Finland

image

Stadion Galgenwaard

Utrecht, Netherlands

image

Huvepharma Arena

Razgrad, Bulgaria

image

Stadio Toumbas

Thessaloníki, Greece

image

TSC Arena

Bačka Topola, Serbia

image

Pittodrie Stadium

Aberdeen, Scotland

image

Stadio Renato Dall'Ara

Bologna, Italy

image

Andrův stadion

Olomouc, Czech-Republic

image

Toše Proeski Arena

Skopje, Macedonia

image

Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Warszawa, Poland

image

Bolshaya Sportivnaya Arena

Tiraspol, Moldova

image

Estádio Municipal de Braga

Braga, Portugal

image

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu

Cluj-Napoca, Romania

image

The City Ground

Nottingham, Nottinghamshire, England

image

Ta'Qali National Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

image

Stadion Wankdorf

Bern, Switzerland

image

Europa-Park Stadion

Freiburg im Breisgau, Germany

image

Stadio Olimpico

Roma, Italy