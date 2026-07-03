Football (Soccer) Scores and Results of UEFA U21 Championship 2026
Full Schedule
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UEFA U21 Championship Team List
Germany U21
England U21
France U21
Denmark U21
Italy U21
Netherlands U21
Portugal U21
Spain U21
Czech Republic U21
Georgia U21
Slovakia U21
Ukraine U21
Finland U21
Slovenia U21
Poland U21
Romania U21
UEFA U21 Championship Stadiums
Štadión pod Zoborom
Nitra, Slovakia
Košická futbalová aréna
Košice, Slovakia
Mestský futbalový štadión Na Sihoti
Trenčín, Slovakia
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Trnava, Slovakia
Štadión Pod Dubňom
Žilina, Slovakia
MOL Aréna
Dunajská Streda, Slovakia
Štadión Tehelné pole
Bratislava, Slovakia