Football (Soccer) Scores and Results of UEFA U21 Championship 2026

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UEFA U21 Championship Team List

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Germany U21

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England U21

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France U21

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Denmark U21

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Italy U21

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Netherlands U21

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Portugal U21

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Spain U21

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Czech Republic U21

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Georgia U21

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Slovakia U21

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Ukraine U21

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Finland U21

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Slovenia U21

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Poland U21

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Romania U21

UEFA U21 Championship Stadiums

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Štadión pod Zoborom

Nitra, Slovakia

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Košická futbalová aréna

Košice, Slovakia

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Mestský futbalový štadión Na Sihoti

Trenčín, Slovakia

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CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

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Štadión Pod Dubňom

Žilina, Slovakia

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MOL Aréna

Dunajská Streda, Slovakia

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Štadión Tehelné pole

Bratislava, Slovakia