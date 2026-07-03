Football (Soccer) Scores and Results of Coppa Italia 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Coppa Italia Team List

image

Como

image

Inter

image

Lazio

image

Torino

image

Atalanta

image

AC Milan

image

Cagliari

image

Genoa

image

Parma

image

Udinese

image

Venezia

image

Avellino

image

Bologna

image

Empoli

image

Frosinone

image

Hellas Verona

image

Juventus

image

Lecce

image

Napoli

image

Palermo

image

Pescara

image

Pisa

image

Sassuolo

image

Spezia

image

Vicenza Virtus

image

Virtus Entella

image

AS Roma

image

Audace Cerignola

image

Bari

image

Carrarese

image

Catanzaro

image

Cesena

image

Cremonese

image

Fiorentina

image

Juve Stabia

image

Mantova

image

Modena

image

Monza

image

Padova

image

Reggiana

image

Rimini

image

Sampdoria

image

Sudtirol

image

Ternana

Coppa Italia Stadiums

image

Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

Empoli, Italy

image

Gewiss Stadium

Bergamo, Italy

image

Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia

Pescara, Italy

image

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Reggio Emilia, Italy

image

Stadio Alberto Picco

La Spezia, Italy

image

U-Power Stadium

Monza, Italy

image

Orogel Stadium-Dino Manuzzi

Cesena, Italy

image

Stadio Giuseppe Meazza

Milano, Italy

image

Stadio Comunale Chiavari

Chiavari, Italy

image

Campo Comunale Domenico Monterisi

Cerignola, Italy

image

Bluenergy Stadium

Udine, Italy

image

Stadio Comunale Luigi Ferraris

Genova, Italy

image

Stadio Olimpico Grande Torino

Torino, Italy

image

Unipol Domus

Cagliari, Italy

image

Stadio Giuseppe Sinigaglia

Como, Italy

image

Stadio Comunale Euganeo

Padova, Italy

image

Stadio Giovanni Zini

Cremona, Italy

image

Stadio Ennio Tardini

Parma, Italy

image

Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Avellino, Italy