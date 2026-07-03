Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 12 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 12 Team List

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UD San Fernando

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Atlético Paso

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Mensajero

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Tamaraceite

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Villa Santa Brígida

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Las Palmas III

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Panadería Pulido

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Real Unión de Tenerife

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Lanzarote

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Unión Sur Yaiza

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Marino

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San Bartolomé

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Herbania

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Tenerife C

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Arucas

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San Miguel

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Tenisca

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Telde

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Tenerife

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San Miguel

Tercera División RFEF - Group 12 Stadiums

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Anexo Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

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Campo Los Olivos

Santa Brígida, Spain

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Estadio Municipal de Yaiza

Lanzarote, Spain

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Estadio Silvestre Carrillo

La Palma, Spain

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Estadio Antonio Domínguez Alfonso

Tenerife, Spain

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Estadio Pablo Hernández Morales

Telde (Gran Canaria), Spain

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Estadio Virgen de Las Nieves

La Palma, Spain

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Estadio Municipal de Los Pozos

Puerto Rosario, Spain

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Estadio Municipal Pedro Espinosa De León

San Bartolomé, Spain

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Campo de Fútbol Juan Guedes

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

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Campo de Futbol Vega de San Mateo

Vega de San Mateo, Spain

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Complejo Deportivo Municipal Manuel Pablo

Arucas, Spain

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Campo Municipal de El Paso

El Paso, Spain