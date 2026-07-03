Football (Soccer) Scores and Results of Tercera División RFEF - Group 12 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 12 Team List
UD San Fernando
Atlético Paso
Mensajero
Tamaraceite
Villa Santa Brígida
Las Palmas III
Panadería Pulido
Real Unión de Tenerife
Lanzarote
Unión Sur Yaiza
Marino
San Bartolomé
Herbania
Tenerife C
Arucas
San Miguel
Tenisca
Telde
Tenerife
San Miguel
Tercera División RFEF - Group 12 Stadiums
Anexo Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Campo Los Olivos
Santa Brígida, Spain
Estadio Municipal de Yaiza
Lanzarote, Spain
Estadio Silvestre Carrillo
La Palma, Spain
Estadio Antonio Domínguez Alfonso
Tenerife, Spain
Estadio Pablo Hernández Morales
Telde (Gran Canaria), Spain
Estadio Virgen de Las Nieves
La Palma, Spain
Estadio Municipal de Los Pozos
Puerto Rosario, Spain
Estadio Municipal Pedro Espinosa De León
San Bartolomé, Spain
Campo de Fútbol Juan Guedes
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Campo de Futbol Vega de San Mateo
Vega de San Mateo, Spain
Complejo Deportivo Municipal Manuel Pablo
Arucas, Spain
Campo Municipal de El Paso
El Paso, Spain