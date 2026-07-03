Football (Soccer) Scores and Results of Türkiye Kupası 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Türkiye Kupası Team List

image

Konyaspor

image

Trabzonspor

image

Gençlerbirliği S.K.

image

Fethiyespor

image

Alanyaspor

image

Aliağa FAŞ

image

Beşiktaş

image

Beyoğlu Yeni Çarşı

image

Galatasaray

image

Gaziantep FK

image

Samsunspor

image

Iğdır FK

image

Bodrum FK

image

Rizespor

image

Çankaya FK

image

Erzurumspor FK

image

Fenerbahçe

image

Kahramanmaraşspor

image

Kahta 02 Spor

image

Keçiörengücü

image

Muğlaspor

image

Muş Sport Klübü

image

Orduspor 1967

image

Yalova Yeşilovaspor

image

Başakşehir

image

Eyüpspor

image

Kocaelispor

image

12 Bingölspor

image

1461 Trabzon FK

image

Antalyaspor

image

Bursa Yıldırımspor

image

Dersimspor

image

Erbaaspor

image

Fatsa Belediyespor

image

Isparta 32 Spor

image

Karabük İdman Yurdu

image

Karacabey Belediyespor

image

Karaköprü Belediyespor

image

Kepezspor

image

Niğde Belediyesispor

image

Pendikspor

image

Silifke Belediyespor

image

Talasgücü Belediyespor

image

Yeşilyurt Belediyespor

image

Fatih Karagümrük

image

Boluspor

image

İstanbulspor

image

Kahramanmaraş İstiklal Spor

image

1926 Bulancak

image

24 Erzincanspor

image

Ağrı 1970

image

Anadolu Üniversitesi

image

Beykoz Anadolu

image

Beykoz İshaklıspor

image

Bursaspor

image

Çorluspor 1947

image

Çorum FK

image

Esenler Erokspor

image

Eskişehirspor

image

Giresunspor

image

Güzide Gebzespor

image

İnegölspor

image

İzmir Çoruhlu FK

image

Karadeniz Ereğli BSK

image

Kayserispor

image

Kütahyaspor

image

Manisa F.K.

image

Menemen FK

image

Sakaryaspor

image

Şanlıurfaspor

image

Sarıyer

image

Şile Yıldızspor

image

Sivasspor

image

Vanspor FK

image

Yeni Orduspor

image

Zonguldak Kömürspor

image

1926 Polatlı Belediye

image

68 Aksaray Belediyespor

image

Adana 01 FK

image

Adana Demirspor

image

Adanaspor

image

Alanya 1221 FK

image

Altay

image

Altınordu

image

Amasyaspor 1968

image

Amed

image

Ankara Demirspor

image

Ankaragücü

image

Ankaraspor

image

Arnavutköy Belediyespor

image

Ayvalikgucu

image

Balıkesirspor

image

Bandırmaspor

image

Bartınspor

image

Batman Petrolspor

image

Bayburt İÖİ

image

Bitlis Özgüzelderespor

image

Bornova 1877

image

Bucak Oğuzhanspor

image

Bucaspor 1928

image

Çayelispor

image

Denizli İYG

image

Düzcespor

image

Elazığspor

image

Etimesgut SK

image

Galata

image

Göztepe

image

Hakkari Zapspor

image

Hatayspor

image

İnegöl Kafkas Gençlik

image

İskenderunspor

image

Karaman FK

image

Kars 36

image

Karsiyaka

image

Kartal Bulvarspor

image

Kasımpaşa

image

Kastamonuspor

image

Kestel Çilek

image

Kilis Belediyespor

image

Kırıkkale Büyük Anadolu

image

Kırşehir Belediyespor

image

Küçükçekmece Sinopspor

image

Kurtalanspor

image

Mardin 1969

image

Mazıdağı Fosfatspor

image

Nilüfer Belediye

image

Osmaniyespor

image

Pazarspor

image

Sebat Gençlikspor

image

Serhat Ardahanspor

image

Serik Spor

image

Silivrispor

image

Sinopspor

image

Şırnak İdmanyurdu

image

Söke 1970

image

Somaspor

image

Tire 2021 FK

image

Tokat Bld Plevnespor

image

Türk Metal 1963

image

Ümraniyespor

image

Yeni Malatyaspor

image

Yeni Mersin Idmanyurdu

image

Yozgat Bld Bozokspor

Türkiye Kupası Stadiums

image

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu

Kocaeli, Turkey

image

Muş Şehir Stadı

Muş, Turkey

image

Bayburt Genç Osman Stadyumu

Bayburt, Turkey

image

Elaziğ Atatürk Stadyumu

Elaziğ, Turkey

image

Silivri Stadyumu

İstanbul, Turkey

image

Fethiye İlçe Stadyumu

Fethiye, Turkey

image

Isparta Atatürk Şehir Stadyumu

Isparta, Turkey

image

18 Temmuz Stadyumu

Düzce, Turkey

image

Milli Egemenlik Stadyumu

Alanya, Turkey

image

Erbaa İlçe Stadyumu

Erbaa, Turkey

image

Çayeli İlçe Stadı

Çayeli, Turkey

image

Yeni Malatya Stadyumu

Malatya, Turkey

image

Eryaman Stadyumu

Ankara, Turkey

image

Alsancak Mustafa Denizli Stadı

İzmir, Turkey

image

Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu

Karadeniz Ereğli, Turkey

image

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı

Tire, Turkey

image

Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu

Ağrı, Turkey

image

Papara Park

Trabzon, Turkey

image

Bartın Atatürk Stadyumu

Bartın, Turkey

image

Hasan Doğan Stadyumu

Antalya, Turkey

image

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

İzmir, Turkey

image

Bolluca Stadı

Arnavutköy, Turkey

image

Kastamonu Gazi Stadyumu

Kastamonu, Turkey

image

Sinop Şehir Stadyumu

Sinop, Turkey

image

13 Şubat Şehir Stadyumu

Erzincan, Turkey

image

Amasya 12 Haziran Stadyumu

Amasya, Turkey

image

Çankırı Atatürk Stadyumu

Çankırı, Turkey

image

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

Karabük, Turkey

image

Mersin Stadyumu

Mersin, Turkey

image

Aliağa Şehir Stadyumu

Aliağa, Turkey

image

Silifke Şehir Stadyumu

Silifke, Turkey

image

Malatya Yeşiltepe Stadı

Malatya, Turkey

image

Kalyon Stadyumu

Gaziantep, Turkey

image

RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Kayseri, Turkey

image

Ortahisar Yavuz Selim Stadı

Trabzon, Turkey

image

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Etimesgut, Turkey

image

General Basri Saran Stadyumu

Çorlu, Turkey

image

Balıkesir Atatürk Stadyumu

Balıkesir, Turkey

image

Minareli Çavuş Spor Tesisleri

Bursa, Turkey

image

Başpınar 17 Ağustos Stadı

Kırıkkale, Turkey

image

25 Kasım Stadyumu

Edirne, Turkey

image

Tunceli Atatürk Stadyumu

Tunceli, Turkey

image

Faruk Çelik Spor Kompleksi

Şanlıurfa, Turkey

image

Kahta İlçe Stadyumu

Kahta, Turkey

image

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı

İstanbul, Turkey

image

Yeni Eskişehir Stadyumu

Eskişehir, Turkey

image

Kırşehir Ahi Stadyumu

Kırşehir, Turkey

image

Soma Atatürk Stadyumu

Soma, Turkey

image

Kütahya Dumlupınar Stadyumu

Kütahya, Turkey

image

Corendon Airlines Park

Antalya, Turkey

image

Yeni Ordu Stadyumu

Ordu, Turkey

image

Çotanak Stadyumu

Giresun, Turkey

image

Kars Sehir Stadyumu

null, Turkey

image

Kurtalan İlçe Stadı

Kurtalan, Turkey

image

Bingöl Şehir Stadyumu

Bingöl, Turkey

image

Bucak İlçe Stadı

Bucak, Turkey

image

Yalova Atatürk Stadyumu

Yalova, Turkey