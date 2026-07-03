Football (Soccer) Scores and Results of Türkiye Kupası 2026
Matches not found
Türkiye Kupası Team List
Konyaspor
Trabzonspor
Gençlerbirliği S.K.
Fethiyespor
Alanyaspor
Aliağa FAŞ
Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı
Galatasaray
Gaziantep FK
Samsunspor
Iğdır FK
Bodrum FK
Rizespor
Çankaya FK
Erzurumspor FK
Fenerbahçe
Kahramanmaraşspor
Kahta 02 Spor
Keçiörengücü
Muğlaspor
Muş Sport Klübü
Orduspor 1967
Yalova Yeşilovaspor
Başakşehir
Eyüpspor
Kocaelispor
12 Bingölspor
1461 Trabzon FK
Antalyaspor
Bursa Yıldırımspor
Dersimspor
Erbaaspor
Fatsa Belediyespor
Isparta 32 Spor
Karabük İdman Yurdu
Karacabey Belediyespor
Karaköprü Belediyespor
Kepezspor
Niğde Belediyesispor
Pendikspor
Silifke Belediyespor
Talasgücü Belediyespor
Yeşilyurt Belediyespor
Fatih Karagümrük
Boluspor
İstanbulspor
Kahramanmaraş İstiklal Spor
1926 Bulancak
24 Erzincanspor
Ağrı 1970
Anadolu Üniversitesi
Beykoz Anadolu
Beykoz İshaklıspor
Bursaspor
Çorluspor 1947
Çorum FK
Esenler Erokspor
Eskişehirspor
Giresunspor
Güzide Gebzespor
İnegölspor
İzmir Çoruhlu FK
Karadeniz Ereğli BSK
Kayserispor
Kütahyaspor
Manisa F.K.
Menemen FK
Sakaryaspor
Şanlıurfaspor
Sarıyer
Şile Yıldızspor
Sivasspor
Vanspor FK
Yeni Orduspor
Zonguldak Kömürspor
1926 Polatlı Belediye
68 Aksaray Belediyespor
Adana 01 FK
Adana Demirspor
Adanaspor
Alanya 1221 FK
Altay
Altınordu
Amasyaspor 1968
Amed
Ankara Demirspor
Ankaragücü
Ankaraspor
Arnavutköy Belediyespor
Ayvalikgucu
Balıkesirspor
Bandırmaspor
Bartınspor
Batman Petrolspor
Bayburt İÖİ
Bitlis Özgüzelderespor
Bornova 1877
Bucak Oğuzhanspor
Bucaspor 1928
Çayelispor
Denizli İYG
Düzcespor
Elazığspor
Etimesgut SK
Galata
Göztepe
Hakkari Zapspor
Hatayspor
İnegöl Kafkas Gençlik
İskenderunspor
Karaman FK
Kars 36
Karsiyaka
Kartal Bulvarspor
Kasımpaşa
Kastamonuspor
Kestel Çilek
Kilis Belediyespor
Kırıkkale Büyük Anadolu
Kırşehir Belediyespor
Küçükçekmece Sinopspor
Kurtalanspor
Mardin 1969
Mazıdağı Fosfatspor
Nilüfer Belediye
Osmaniyespor
Pazarspor
Sebat Gençlikspor
Serhat Ardahanspor
Serik Spor
Silivrispor
Sinopspor
Şırnak İdmanyurdu
Söke 1970
Somaspor
Tire 2021 FK
Tokat Bld Plevnespor
Türk Metal 1963
Ümraniyespor
Yeni Malatyaspor
Yeni Mersin Idmanyurdu
Yozgat Bld Bozokspor
Türkiye Kupası Stadiums
Gebze Alaettin Kurt Stadyumu
Kocaeli, Turkey
Muş Şehir Stadı
Muş, Turkey
Bayburt Genç Osman Stadyumu
Bayburt, Turkey
Elaziğ Atatürk Stadyumu
Elaziğ, Turkey
Silivri Stadyumu
İstanbul, Turkey
Fethiye İlçe Stadyumu
Fethiye, Turkey
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu
Isparta, Turkey
18 Temmuz Stadyumu
Düzce, Turkey
Milli Egemenlik Stadyumu
Alanya, Turkey
Erbaa İlçe Stadyumu
Erbaa, Turkey
Çayeli İlçe Stadı
Çayeli, Turkey
Yeni Malatya Stadyumu
Malatya, Turkey
Eryaman Stadyumu
Ankara, Turkey
Alsancak Mustafa Denizli Stadı
İzmir, Turkey
Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu
Karadeniz Ereğli, Turkey
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı
Tire, Turkey
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu
Ağrı, Turkey
Papara Park
Trabzon, Turkey
Bartın Atatürk Stadyumu
Bartın, Turkey
Hasan Doğan Stadyumu
Antalya, Turkey
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
İzmir, Turkey
Bolluca Stadı
Arnavutköy, Turkey
Kastamonu Gazi Stadyumu
Kastamonu, Turkey
Sinop Şehir Stadyumu
Sinop, Turkey
13 Şubat Şehir Stadyumu
Erzincan, Turkey
Amasya 12 Haziran Stadyumu
Amasya, Turkey
Çankırı Atatürk Stadyumu
Çankırı, Turkey
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
Karabük, Turkey
Mersin Stadyumu
Mersin, Turkey
Aliağa Şehir Stadyumu
Aliağa, Turkey
Silifke Şehir Stadyumu
Silifke, Turkey
Malatya Yeşiltepe Stadı
Malatya, Turkey
Kalyon Stadyumu
Gaziantep, Turkey
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayseri, Turkey
Ortahisar Yavuz Selim Stadı
Trabzon, Turkey
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Etimesgut, Turkey
General Basri Saran Stadyumu
Çorlu, Turkey
Balıkesir Atatürk Stadyumu
Balıkesir, Turkey
Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Bursa, Turkey
Başpınar 17 Ağustos Stadı
Kırıkkale, Turkey
25 Kasım Stadyumu
Edirne, Turkey
Tunceli Atatürk Stadyumu
Tunceli, Turkey
Faruk Çelik Spor Kompleksi
Şanlıurfa, Turkey
Kahta İlçe Stadyumu
Kahta, Turkey
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı
İstanbul, Turkey
Yeni Eskişehir Stadyumu
Eskişehir, Turkey
Kırşehir Ahi Stadyumu
Kırşehir, Turkey
Soma Atatürk Stadyumu
Soma, Turkey
Kütahya Dumlupınar Stadyumu
Kütahya, Turkey
Corendon Airlines Park
Antalya, Turkey
Yeni Ordu Stadyumu
Ordu, Turkey
Çotanak Stadyumu
Giresun, Turkey
Kars Sehir Stadyumu
null, Turkey
Kurtalan İlçe Stadı
Kurtalan, Turkey
Bingöl Şehir Stadyumu
Bingöl, Turkey
Bucak İlçe Stadı
Bucak, Turkey
Yalova Atatürk Stadyumu
Yalova, Turkey