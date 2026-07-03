Football (Soccer) Scores and Results of US Open Cup 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

US Open Cup Team List

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Colorado Rapids

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Colorado Springs

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Columbus Crew

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Louisville City

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Orlando City SC

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St. Louis City

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Atlanta United FC

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Charlotte Independence

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Detroit City

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El Paso Locomotive

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FC Tulsa

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Houston Dynamo

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Naples

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New York City FC

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One Knoxville

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Phoenix Rising

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Pittsburgh Riverhounds

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Rhode Island

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Richmond Kickers

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San Jose Earthquakes

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Westchester SC

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Asheville City

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Charlotte

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Chicago Fire

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Flint City Bucks

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Hartford Athletic

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Indy Eleven

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Lexington

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Loudoun United

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Minnesota United FC

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New England Revolution

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New Mexico United

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New York Red Bulls

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Orange County SC

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Sacramento Republic

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San Antonio

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Spokane Velocity

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Union Omaha

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Vermont Green

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Virginia Dream

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America CFL Spurs

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Austin

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Azteca

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Carolina Core

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Charleston Battery

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Chattanooga

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Cruizers

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DC United

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Des Moines Menace

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El Farolito

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Evergreen

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Faialense

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FC Motown

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Flower City Union

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Forward Madison

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Greenville Triumph

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Laguna United

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Laredo Heat

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Little Rock Rangers

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Michigan Rangers

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New Stars

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NY Renegades

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Portland Hearts of Pine

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Red Force

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Ristozi

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San Ramon

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Southern Indiana

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Sporting Kansas City

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Steel City

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Ventura County Fusion

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West Chester United