Football (Soccer) Scores and Results of US Open Cup 2026
Matches not found
US Open Cup Team List
Colorado Rapids
Colorado Springs
Columbus Crew
Louisville City
Orlando City SC
St. Louis City
Atlanta United FC
Charlotte Independence
Detroit City
El Paso Locomotive
FC Tulsa
Houston Dynamo
Naples
New York City FC
One Knoxville
Phoenix Rising
Pittsburgh Riverhounds
Rhode Island
Richmond Kickers
San Jose Earthquakes
Westchester SC
Asheville City
Charlotte
Chicago Fire
Flint City Bucks
Hartford Athletic
Indy Eleven
Lexington
Loudoun United
Minnesota United FC
New England Revolution
New Mexico United
New York Red Bulls
Orange County SC
Sacramento Republic
San Antonio
Spokane Velocity
Union Omaha
Vermont Green
Virginia Dream
America CFL Spurs
Austin
Azteca
Carolina Core
Charleston Battery
Chattanooga
Cruizers
DC United
Des Moines Menace
El Farolito
Evergreen
Faialense
FC Motown
Flower City Union
Forward Madison
Greenville Triumph
Laguna United
Laredo Heat
Little Rock Rangers
Michigan Rangers
New Stars
NY Renegades
Portland Hearts of Pine
Red Force
Ristozi
San Ramon
Southern Indiana
Sporting Kansas City
Steel City
Ventura County Fusion
West Chester United