Upcoming Football (Soccer) Matches of National 3 - Group F 2026

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Matches not found

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National 3 - Group F Team List

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Troyes II

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Thonon Évian

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Racing Besançon

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Mulhouse

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Jura Dolois

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Thaon

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Sochaux II

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Torcy

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Chalon-sur-Saône

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Ivry

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Belfort

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Strasbourg II

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Pontarlier

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Besançon

National 3 - Group F Stadiums

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Stade Paul Robbe 1

Pontarlier, France

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Terrain Jean-Pierre Adams

null, France

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Stade René Blum

Montbéliard, France

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Stade de l'Ill

Mulhouse, France

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Stade de Clerville

Ivry-sur-Seine, France

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Complexe Sportif du Fremoy 1

Torcy, France

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Stade Roger-Serzian

Belfort, France

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Parc des Sports

Molsheim, France

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Complexe Sportif de l'Aube N° 2 - Terrain du Bas

Rosières-près-Troyes, France

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Stade Léo Lagrange

Besançon, France

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Stade des Poussots

Dijon, France

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Stade Municipal Robert Bobin

Dole, France

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Stade Joseph Moynat

Thonon-les-Bains, France