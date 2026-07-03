Upcoming Football (Soccer) Matches of National 3 - Group K 2026
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Matches not found
National 3 - Group K Team List
Saint-Priest
Chambéry
Lyon Duchere
Saint-Étienne II
Feurs
Espaly-Saint-Marcel
Olympique Lyonnais II
Clermont II
Limonest
Chassieu Décines
Hauts Lyonnais
Ain Sud
Olympique de Valence
Vaulx
National 3 - Group K Stadiums
Stade de la Neylière
Pomeys, France
Stade Maurice Rousson
Feurs, France
Stade Francisque-Jomard
Vaulx-en-Velin, France
Stade Courtois Fillot
Limonest, France
Stade Jacques Joly
Saint-Priest, France
Stade du Forum Des Sports - 1
Saint-Maurice-de-Beynost, France
Plaine De Jeux Mager 1
Chambery, France
Stade Georges-Pompidou
Valence, France
Stade Gabriel Montpied
Clermont-Ferrand, France
Stade de Balmont
Lyon, France
Stade du Viouzou 2
Espaly-Saint-Marcel, France
Terrain d'honneur Gérard Houllier
Décines-Charpieu, France
Stade Aimé Jacquet
L'Etrat, France