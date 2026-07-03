Upcoming Football (Soccer) Matches of 2. Bundesliga 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

2. Bundesliga Team List

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FC Schalke 04

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SC Paderborn 07

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SV Elversberg

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1. FC Kaiserslautern

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Hannover 96

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Hertha BSC

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SV Darmstadt 98

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1. FC Nürnberg

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Karlsruher SC

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Holstein Kiel

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1. FC Magdeburg

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VfL BOCHUM

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Dynamo Dresden

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SpVgg Greuther Fürth

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Fortuna Düsseldorf

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Arminia Bielefeld

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Eintracht Braunschweig

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Preußen Münster

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Rot-Weiß Essen

2. Bundesliga Stadiums

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Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden, Germany

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Merck-Stadion am Böllenfalltor

Darmstadt, Germany

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BBBank Wildpark

Karlsruhe, Germany

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MDCC-Arena

Magdeburg, Germany

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Vonovia Ruhrstadion

Bochum, Germany

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Heinz von Heiden-Arena

Hannover, Germany

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Olympiastadion Berlin

Berlin, England

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Fritz-Walter-Stadion

Kaiserslautern, Germany

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Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Fürth, Germany

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Holstein-Stadion

Kiel, Germany

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Home Deluxe Arena

Paderborn, Germany

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Max-Morlock-Stadion

Nürnberg, Germany

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URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde

Spiesen-Elversberg, Germany

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Merkur Spiel-Arena

Düsseldorf, Germany

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Eintracht-Stadion

Braunschweig, Germany

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SchücoArena

Bielefeld, Germany

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VELTINS-Arena

Gelsenkirchen, Germany