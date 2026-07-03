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Nürnberg W
Hamburger SV W
SGS Essen W
Carl Zeiss Jena W
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Max-Morlock-Stadion
Nürnberg, Germany
Stadion An der Alten Försterei
Berlin, Germany
Allianz Arena
München, Germany
Ulrich-Haberland-Stadion
Leverkusen, Germany
VOLKSWAGEN ARENA
Wolfsburg, Germany
Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1
Leipzig, Germany
Wolfgang-Meyer-Sportanlage
Hamburg, Germany
Dietmar-Hopp-Stadion
Sinsheim, Germany
Dreisamstadion
Freiburg im Breisgau, Germany
Volksparkstadion
Hamburg, Germany
Red Bull Arena
Leipzig, Germany
Ernst-Abbe-Sportfeld
Jena, Germany
AOK Stadion
Wolfsburg, Germany
FC Bayern Campus Platz 1
München, Germany
Weserstadion Platz 11
Bremen, Germany
Stadion am Brentanobad
Frankfurt am Main, Germany
Stadion an der Hafenstraße
Essen, Germany
Franz-Kremer-Stadion
Köln, Germany