Upcoming Football (Soccer) Matches of Serie C - Girone A 2026

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Serie C - Girone A Team List

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Vicenza Virtus

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Renate

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Lecco

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Trento

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Cittadella

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Albinoleffe

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Alcione

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Arzignano Valchiampo

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Giana Erminio

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PRO Vercelli

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Lumezzane

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Union Brescia

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Novara

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Triestina

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Dolomiti Bellunesi

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Pergolettese

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Pro Patria

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Inter U23

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Virtus Verona

Serie C - Girone A Stadiums

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U-Power Stadium

Monza, Italy

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Stadio Tommaso Dal Molin

Arzignano, Italy

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Stadio Comunale Gavagnin-Nocini

Verona, Italy

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Nuovo Stadio Comunale

Lumezzane, Italy

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Stadio Briamasco

Trento, Italy

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Stadio Comunale Silvio Piola

Novara, Italy

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Stadio Nereo Rocco

Trieste, Italy

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Stadio Carlo Speroni

Busto Arsizio, Italy

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Stadio Giuseppe Voltini

Crema, Italy

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Stadio Silvio Piola

Vercelli, Italy

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Stadio Pier Cesare Tombolato

Cittadella, Italy

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Stadio Comunale

Gorgonzola, Italy

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Stadio Comunale Omero Tognon

Fontanafredda, Italy

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Stadio Romeo Menti

Vicenza, Italy

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Stadio Ernesto Breda

Sesto San Giovanni, Italy

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Stadio Rigamonti Ceppi

Lecco, Italy

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Stadio Mino Favini

Meda, Italy

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Stadio Mario Rigamonti

Brescia, Italy

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AlbinoLeffe Stadium

Zanica, Italy