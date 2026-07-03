Upcoming Football (Soccer) Matches of Serie C - Girone C 2026
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Serie C - Girone C Team List
Benevento
Salernitana
Catania
Casertana
Crotone
Cosenza
SS Monopoli
Casarano
Audace Cerignola
Potenza
Trapani 1905
Team Altamura
Atalanta II
Cavese
Latina
AZ Picerno
Sorrento
Siracusa
Giugliano
Foggia
Serie C - Girone C Stadiums
Stadio Comunale Simonetta Lamberti
Cava de' Tirreni, Italy
Stadio Giuseppe Capozza
Casarano, Italy
Stadio Comunale
Caravaggio, Italy
Campo Comunale Domenico Monterisi
Cerignola, Italy
Stadio Ezio Scida
Crotone, Italy
Stadio Arechi
Salerno, Italy
Stadio Comunale Tonino D'Angelo
Altamura, Italy
Stadio Comunale Alfredo Viviani
Potenza, Italy
Stadio Comunale Donato Curcio
Picerno, Italy
Stadio Comunale Alberto Pinto
Caserta, Italy
Stadio Polisportivo Provinciale
Trapani, Italy
Stadio Comunale Alberto De Cristofaro
Giugliano in Campania, Italy
Stadio Angelo Massimino
Catania, Italy
Stadio Vito Simone Veneziani
Monopoli, Italy
Stadio San Vito-Luigi Marulla
Cosenza, Italy
Stadio Ciro Vigorito
Benevento, Italy
Stadio Comunale Domenico Francioni
Latina, Italy
Stadio Comunale Pino Zaccheria
Foggia, Italy
Stadio Nicola de Simone
Siracusa, Italy