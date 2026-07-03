Upcoming Football (Soccer) Matches of Serie D - Girone B 2026

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Serie D - Girone B Team List

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Chievo

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Folgore Caratese

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USD Casatese

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Milan II

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Oltrepò

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Brusaporto

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Villa Valle

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Virtus Ciserano Bergamo

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Leon Monza e Brianza

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Scanzorosciate

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Caldiero Terme

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Varesina

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Castellanzese

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Real Calepina

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Pavia

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Breno

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Sondrio

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Vogherese

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Leon

Serie D - Girone B Stadiums

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Campo Sportivo Comunale Brusaporto

Brusaporto, Italy

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Stadio Comunale Giovanni Parisi

null, Italy

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Sinergy Stadium

Verona, Italy

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Stadio Carlo Rossoni

Ciserano, Italy

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Stadio Comunale di Caldiero

Caldiero, Italy

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Stadio Comunale Giovanni Provasi

Castellanza, Italy

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Campo Comunale

Venegono Superiore, Italy

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Campo Sportivo Comunale Libico

Grumello del Monte, Italy

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Stadio Comunale Unione Sportiva Scanzorosciate

Scanzorosciate, Italy

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Stadio Coni Castellina

Sondrio, Italy

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Campo Sportivo Comunale Tassara

Breno, Italy

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Campo Sportivo Comunale Villa D'Almè

Villa D&apos;Almè, Italy