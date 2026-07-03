Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 18 2026
Matches not found
Tercera División RFEF - Group 18 Team List
Tarancón
Calvo Sotelo
Toledo
Manchego
Albacete II
Villarrubia
Villacañas
San Clemente
Huracán Balazote
Marchamalo
Villarrobledo
La Solana
Illescas
Pedroñeras
Guadalajara II
Azuqueca
Sonseca
Cazalegas
Tercera División RFEF - Group 18 Stadiums
Estadio Municipal de Balazote
Balazote, Spain
Estadio Municipal de Las Pedroñeras
Las Pedroñeras, Spain
Estadio San Miguel
Azuqueca de Henares, Spain
Estadio Martín Juanes
Sonseca, Spain
Estadio Nuestra Señora de la Caridad
Villarrobledo, Spain
Ciudad Deportiva Andrés Iniesta
Albacete, Spain
Campo Deportivo La Solana
Marchamalo, Spain
Polideportivo Juan Carlos I
Ciudad Real, Spain
Campo De Fútbol Las Pirámides
Villacañas, Spain
Estadio La Moheda
La Solana, Spain
Polideportivo Estadio Municipal Tarancón
Tarancón, Spain
Campo Nuevo Municipal
Villarrubia de los Ojos, Spain
Estadio Municipal de Illescas
Illescas, Spain
Estadio Municipal San Clemente
San Clemente, Spain
Ciudad Deportiva Ebora Formación
Cazalegas, Spain
Estadio Municipal Salto del Caballo
Toledo, Spain
Estadio Ciudad de Puertollano
Puertollano, Spain