Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 18 2026

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Matches not found

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Tercera División RFEF - Group 18 Team List

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Tarancón

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Calvo Sotelo

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Toledo

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Manchego

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Albacete II

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Villarrubia

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Villacañas

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San Clemente

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Huracán Balazote

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Marchamalo

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Villarrobledo

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La Solana

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Illescas

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Pedroñeras

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Guadalajara II

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Azuqueca

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Sonseca

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Cazalegas

Tercera División RFEF - Group 18 Stadiums

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Estadio Municipal de Balazote

Balazote, Spain

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Estadio Municipal de Las Pedroñeras

Las Pedroñeras, Spain

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Estadio San Miguel

Azuqueca de Henares, Spain

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Estadio Martín Juanes

Sonseca, Spain

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Estadio Nuestra Señora de la Caridad

Villarrobledo, Spain

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Ciudad Deportiva Andrés Iniesta

Albacete, Spain

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Campo Deportivo La Solana

Marchamalo, Spain

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Polideportivo Juan Carlos I

Ciudad Real, Spain

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Campo De Fútbol Las Pirámides

Villacañas, Spain

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Estadio La Moheda

La Solana, Spain

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Polideportivo Estadio Municipal Tarancón

Tarancón, Spain

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Campo Nuevo Municipal

Villarrubia de los Ojos, Spain

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Estadio Municipal de Illescas

Illescas, Spain

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Estadio Municipal San Clemente

San Clemente, Spain

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Ciudad Deportiva Ebora Formación

Cazalegas, Spain

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Estadio Municipal Salto del Caballo

Toledo, Spain

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Estadio Ciudad de Puertollano

Puertollano, Spain