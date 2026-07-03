Upcoming Football (Soccer) Matches of Tercera División RFEF - Group 8 2026
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Tercera División RFEF - Group 8 Team List
Atlético Tordesillas
Guijuelo
Cristo Atlético
Palencia CF
UD Santa Marta
Atlético Mansillés
Almazán
Cultural Leonesa II
Villaralbo
Bembibre
Mirandés II
La Virgen del Camino
Arandina
Colegios Diocesanos
Mojados
Becerril Campos
Numancia II
Unionistas II
Tercera División RFEF - Group 8 Stadiums
Estadio Municipal de Ence
Miranda de Ebro, Spain
Estadio Municipal Luis Ramos
Guijuelo, Spain
Campo Municipal Los Barreros
Villaralbo, Spain
Campo de Fútbol de Mansilla de las Mulas
Mansilla de las Mulas, Spain
Estadio El Montecillo
Aranda de Duero, Spain
Campo Municipal Jesús Esteban Rodríguez 1
Bembibre, Spain
Campo Los Dominicos
La Virgen Del Camino, Spain
Área Deportiva Municipal Puente Castro
León, Spain
Estadio Las Salinas
Tordesillas, Spain
Campo de Futbol Mojados
Mojados, Spain
Estadio La Nueva Balastera
Palencia, Spain
Estadio Municipal Alfonso San Casto
Santa Marta de Tormes, Spain
Estadio Mariano Haro
Becerril de Campos, Spain