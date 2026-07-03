Upcoming Football (Soccer) Matches of 3. Lig - Group 2 2026

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Matches not found

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3. Lig - Group 2 Team List

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12 Bingölspor

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Talasgücü Belediyespor

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Silifke Belediyespor

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Ağrı 1970

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Yeşilyurt Belediyespor

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Osmaniyespor

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Karaköprü Belediyespor

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Niğde Belediyesispor

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Kırıkkale Büyük Anadolu

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Mazıdağı Fosfatspor

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Diyarbekirspor

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Kilis Belediyespor

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Kırşehir Belediyespor

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Kahramanmaraşspor

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Kapadokyaspor

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Türk Metal 1963

3. Lig - Group 2 Stadiums

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Osmaniye 7 Ocak Stadyumu

Osmaniye, Turkey

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21 Kasım Şehir Stadyumu

Mardin, Turkey

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RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Kayseri, Turkey

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Başpınar 17 Ağustos Stadı

Kırıkkale, Turkey

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı

Niğde, Turkey

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Faruk Çelik Spor Kompleksi

Şanlıurfa, Turkey

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Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu

Ağrı, Turkey

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Kırşehir Ahi Stadyumu

Kırşehir, Turkey

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Kilis 7 Aralık Stadyumu

Kilis, Turkey

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Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Kayseri, Turkey

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Suvermez Stadyumu

Suvermez, Turkey

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Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu

Kahramanmaraş, Turkey

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Bingöl Şehir Stadyumu

Bingöl, Turkey

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Diyarbakır Stadyumu

Diyarbakır, Turkey

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Silifke Şehir Stadyumu

Silifke, Turkey

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Malatya Yeşiltepe Stadı

Malatya, Turkey