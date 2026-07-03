Upcoming Football (Soccer) Matches of 3. Lig - Group 2 2026
Matches not found
3. Lig - Group 2 Team List
12 Bingölspor
Talasgücü Belediyespor
Silifke Belediyespor
Ağrı 1970
Yeşilyurt Belediyespor
Osmaniyespor
Karaköprü Belediyespor
Niğde Belediyesispor
Kırıkkale Büyük Anadolu
Mazıdağı Fosfatspor
Diyarbekirspor
Kilis Belediyespor
Kırşehir Belediyespor
Kahramanmaraşspor
Kapadokyaspor
Türk Metal 1963
3. Lig - Group 2 Stadiums
Osmaniye 7 Ocak Stadyumu
Osmaniye, Turkey
21 Kasım Şehir Stadyumu
Mardin, Turkey
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Kayseri, Turkey
Başpınar 17 Ağustos Stadı
Kırıkkale, Turkey
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı
Niğde, Turkey
Faruk Çelik Spor Kompleksi
Şanlıurfa, Turkey
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu
Ağrı, Turkey
Kırşehir Ahi Stadyumu
Kırşehir, Turkey
Kilis 7 Aralık Stadyumu
Kilis, Turkey
Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Kayseri, Turkey
Suvermez Stadyumu
Suvermez, Turkey
Kahramanmaraş Batıpark Stadyumu
Kahramanmaraş, Turkey
Bingöl Şehir Stadyumu
Bingöl, Turkey
Diyarbakır Stadyumu
Diyarbakır, Turkey
Silifke Şehir Stadyumu
Silifke, Turkey
Malatya Yeşiltepe Stadı
Malatya, Turkey