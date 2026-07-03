Upcoming Football (Soccer) Matches of 3. Lig - Group 3 2026

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Matches not found

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3. Lig - Group 3 Team List

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Sebat Gençlikspor

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Yeni Orduspor

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Yozgat Bld Bozokspor

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Karadeniz Ereğli BSK

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Fatsa Belediyespor

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Zonguldak Kömürspor

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Karabük İdman Yurdu

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Pazarspor

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Düzcespor

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Tokat Bld Plevnespor

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Amasyaspor 1968

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Orduspor 1967

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Artvin Hopaspor

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1926 Bulancak

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Çayelispor

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Giresunspor

3. Lig - Group 3 Stadiums

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Ortahisar Yavuz Selim Stadı

Trabzon, Turkey

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Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu

Zonguldak, Turkey

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18 Temmuz Stadyumu

Düzce, Turkey

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Pazar İlçe Stadyumu

Pazar, Turkey

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Çayeli İlçe Stadı

Çayeli, Turkey

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Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu

Karadeniz Ereğli, Turkey

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Yeni Erbaa Stadyumu

Tokat, Turkey

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Kırşehir Ahi Stadyumu

Kırşehir, Turkey

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Yeni Ordu Stadyumu

Ordu, Turkey

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Arhavi İlçe Stadı

Arhavi, Turkey

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Çotanak Stadyumu

Giresun, Turkey

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Fatsa İlçe Stadyumu

Fatsa, Turkey

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Amasya 12 Haziran Stadyumu

Amasya, Turkey

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Bulancak İlçe Stadı

Bulancak, Turkey

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Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

Karabük, Turkey