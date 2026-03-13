H2h Queensland Bulls vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 11.11.2026

First class

BUL
BUL
TIG
TIG
Queensland Bulls vs Tasmania Tigers

First class, Sheffield Shield

TIGTasmania Tigers

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

TIGTasmania Tigers

First class, Sheffield Shield

BULQueensland Bulls

TIGTasmania Tigers