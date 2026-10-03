Squads Queensland Bulls vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 11.11.2026

First class

BUL
BUL
TIG
TIG

Playing

BUL
BUL
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Bell Gabe

bowler

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burdon Hugo

all rounder

Burns Joe

batsman

Doran Jake

wicket keeper

Jain Aryan

batsman

Freeman Jarrod

all rounder

Hope Bradley

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Sinfield Jack

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Ward Tim

batsman

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BUL
BUL
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet