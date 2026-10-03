Squads Queensland Bulls vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 11.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Bell Gabe
bowler
Bazley James
all rounder
Bird Jackson
bowler
Bryant Max
batsman
Carlisle Iain
bowler
Burdon Hugo
all rounder
Davis Nicholas
batsman
Burns Joe
batsman
Dooley Patrick
bowler
Clayton Jack
batsman
Doran Jake
wicket keeper
Edwards Blake
bowler
Ellis Nathan
bowler
Jain Aryan
batsman
Freeman Jarrod
all rounder
Khawaja Usman
batsman
Hope Bradley
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Meredith Riley
bowler
Neser Michael
all rounder
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Peirson Jimmy
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Paine Tim
wicket keeper
Sandhu Gurinder
bowler
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Sinfield Jack
all rounder
Rainbird Sam
bowler
Steketee Mark
bowler
Siddle Peter
bowler
Street Bryce
batsman
Silk Jordan
batsman
Sully Connor
bowler
Stanlake Billy
bowler
Swepson Mitch
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Weibgen Hugh
all rounder
Wakim Charlie
batsman
Whitney Tom
bowler
Ward Tim
batsman
Wildermuth Jack
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Match has not started yet