H2h Queensland Bulls vs Victoria First class Sheffield Shield 31.10.2026

First class

BUL
BUL
VIC
VIC
Queensland Bulls vs Victoria

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

335

VICVictoria

339

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

VICVictoria

216

BULQueensland Bulls

215
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