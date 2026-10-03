Squads Queensland Bulls vs Victoria First class Sheffield Shield 31.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Bazley James
all rounder
Boland Scott
bowler
Bryant Max
batsman
Brasher Dylan
batsman
Burdon Hugo
all rounder
Chandrasinghe Ashley
batsman
Burns Joe
batsman
Crone Xavier
bowler
Clayton Jack
batsman
Dean Travis
batsman
Edwards Blake
bowler
Elliott Sam
bowler
Jain Aryan
batsman
Fotia Matthew
bowler
Khawaja Usman
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Harper Sam
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Harris Marcus
batsman
Neser Michael
all rounder
Holland Jon
bowler
Peirson Jimmy
wicket keeper
Kellaway Campbell
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Sandhu Gurinder
bowler
McClure Cameron
bowler
Sinfield Jack
all rounder
Merlo Jonathan
all rounder
Steketee Mark
bowler
Murphy Todd
bowler
Street Bryce
batsman
O'Donnell Tom
bowler
Sully Connor
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Swepson Mitch
bowler
Perry Mitch
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Pucovski Will
batsman
Whitney Tom
bowler
Rogers Thomas
bowler
Wildermuth Jack
all rounder
Short Matt
all rounder
Match has not started yet