Squads Queensland Bulls vs Victoria First class Sheffield Shield 31.10.2026

First class

BUL
BUL
VIC
VIC

Playing

BUL
BUL
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Blackford Liam

wicket keeper

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burdon Hugo

all rounder

Burns Joe

batsman

Jain Aryan

batsman

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Sinfield Jack

all rounder

Merlo Jonathan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Short Matt

all rounder

Bench

BUL
BUL
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet